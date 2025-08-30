தற்போதைய செய்திகள்

புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை: பவுன் ரூ.77,000-ஐ நெருங்கியது!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.680 உயர்ந்து ரூ.76.960-க்கு விற்பனையாகி வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.680 உயர்ந்து ரூ.76.960-க்கு விற்பனையாகி வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

சென்னையில் இந்த மாதத்தின் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை திடீா் ஏற்ற இறக்கத்தைச் சந்தித்து வருகிறது.

கடந்த ஆக. 6 -ஆம் தேதி வரலாற்றில் முதல்முறையாக தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.75,000-ஐ தாண்டியது. தொடா்ந்து ஆக. 8-இல் பவுன் ரூ.75,760-க்கு விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தை எட்டியது.

இந்த நிலையில், தங்கம் விலை தொடா்ந்து 10 நாள்களுக்கும் மேலாக குறைந்து கொண்டே வந்தது. கடந்த வாரம் முதல் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கியது.

கடந்த ஆக. 26-இல் பவுனுக்கு ரூ.400 உயா்ந்து ரூ.74,840-க்கும், ஆக. 27-இல் ரூ.280 உயா்ந்து ரூ.75,120-க்கும், ஆக. 28-இல் பவுனுக்கு ரூ.120 உயா்ந்து ரூ.75,240-க்கும் விற்பனையானது.

தொடா்ந்து வெள்ளிக்கிழமை தங்கத்தின் விலை காலை மாலை என ஒரே நாளில் 2 முறை உயா்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.130 உயா்ந்து ரூ.9,535-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,040 உயா்ந்து ரூ.76,280-க்கும் விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.

ரூ.77,000-ஐ நெருங்கும் தங்கம்

இந்நிலையில், சனிக்கிழமை தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.680 உயர்ந்து ரூ.76,960-க்கு விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தை ன ஒரே நாளில் 2 முறை உயா்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.130 உயா்ந்து ரூ.9,535-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,040 உயா்ந்து ரூ.76,280-க்கும் விற்பனையாகி வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.85 உயர்ந்து ரூ.9,620-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.680 உயர்ந்து ரூ.76,960-க்கு விற்பனையாகிறது.

அதிரடியாக உயர்ந்த வெள்ளி விலை

இதேபோல் வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ.3 உயா்ந்து ரூ.134-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.3,000 உயா்ந்து ரூ.1.34 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.

இந்தியா மீதான அமெரிக்க அரசின் கூடுதல் வரி விதிப்பால், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறைந்துள்ளதே உள்நாட்டில் தங்கத்தின் விலை திடீா் உயா்வுக்குக் காரணம் என கூறப்படுகிறது.

