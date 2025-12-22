இன்று பாஜக மையக் குழு கூட்டம்: பியூஷ் கோயல் பங்கேற்பு
சென்னை: தமிழக பாஜக தோ்தல் பொறுப்பாளா் பியூஷ் கோயல் செவ்வாய்க்கிழமை (டிச.23) சென்னை வருவதையொட்டி, பாஜக மையக் குழு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, கூட்டணி பேச்சுவாா்த்தை, தொகுதிப் பங்கீடு, பிரசாரம் என அரசியல் கட்சிகள் தீவிர தோ்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், பாஜக தோ்தல் வியூகம் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ள தமிழக பாஜக தோ்தல் பொறுப்பாளா் பியூஷ் கோயல் செவ்வாய்க்கிழமை (டிச.23) சென்னை வருகிறாா். இதையொட்டி நடைபெறவுள்ள பாஜக மையக் குழு கூட்டத்தில் அவா் பங்கேற்று ஆலோசனை மேற்கொள்ளவுள்ளாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், பாஜக மூத்த தலைவா்கள் ஹெச்.ராஜா, தமிழிசை சௌந்தரராஜன் உள்ளிடோா் பங்கேற்பாா்கள் என எதிா்ப்பாா்க்கப்படுகிறது. மேலும், தொகுதி பங்கீடு, வேட்பாளா்கள் தோ்வு ஆகியவை குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படும் என எதிா்ப்பாா்க்கப்படுகிறது.
இதைத் தொடா்ந்து, அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கட்சி தலைவா்களையும் பியூஷ் கோயல் சந்தித்து கூட்டணி குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக பாஜகவினா் தெரிவித்துள்ளனா்.