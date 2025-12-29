95 சதவீத பாட்டாளி மக்கள் என் பக்கமே உள்ளனா்; நிச்சயம் வெற்றிக் கூட்டணி அமைப்பேன்: ராமதாஸ் பேச்சு
சேலம்: 95 சதவீத பாட்டாளி மக்கள் என் பக்கமே உள்ளனா் என சேலம் பாமக பொதுக் குழுவில் ராமதாஸ் கூறினாா். அன்புமணி பம்பாத்து வேலை ஒரு போதும் பலிக்காது என்றும், வரும் தோ்தலில் நிச்சயம் வெற்றிக் கூட்டணியை அமைப்பேன் என்றும் தெரிவித்தாா்.
சேலத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற பாமக செயற்குழு,பொதுக்குழுவில் பாமக நிறுவனா் ராமதாஸை கட்சித் தலைவராகவும், கௌரவத் தலைவராக ஜி.கே.மணியையும், ஸ்ரீகாந்தி ராமதாஸசையும் ஒருமனதாக தோ்ந்தெடுப்பது, கூட்டணி அமைக்க ராமதாஸுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்குவது உட்பட 27 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தொடா்ந்து, பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் பேசுகையில், இதுவரை நடந்திராத அளவிற்கு செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் சேலத்தில் நடந்துள்ளது. இந்த ஆண்டுக்கு விடை கொடுப்போம்.வரும் ஆண்டை வரவேற்போம்.
ஒரு கட்சியை எப்படி நிா்வாகம் செய்வது என நிா்வாகக் குழுவில் பேசியுள்ளோம். செயற்குழுவில் கட்சியை எப்படி வழிநடத்துவது என ஒவ்வொருவரும் சிறப்பாக பேசினீா்கள். அதை நிச்சயம் கட்சி உள்வாங்கி, மிகப்பெரிய வெற்றி பெற செயல்படுவோம்.
இந்த நேரத்தில் எதைப் பேசி, எதை விடுவது என எனக்குள்ளே ஒரு குழப்பம். ஏனென்றால் எனக்கு இருக்கிற ஆதங்கத்தை கொட்டி உங்களிடம் பகிா்ந்து கொள்ள இந்த அவகாசம் போதாது. இடையில் நான் பேசியிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் பேசுவதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன். பொதுக்குழுவில் அதிகம் எதிா்பாா்த்து நீங்கள் வந்திருப்பது எந்த கூட்டணி என்பதற்காக தான். நீங்கள் ஊா் திரும்பியதும், யாராவது கேட்டால், நான் அமைக்கும் அந்த கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றிக் கூட்டணியாக இருக்கும் என சொல்லுங்கள். 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை நிச்சயம் பெறுவோம்.
ஒரு குழு, ஒரு கூட்டம், ஒரு கும்பல். அவா்கள் எல்லாம் நான் வளா்த்த பிள்ளைகள். நான் பொறுப்பு கொடுத்த பிள்ளைகள் தான், ஆனால், இப்போது என்னையும், ஜி.கே.மணியையும் தூற்றுகிறாா்கள்.
என்னையும் நேரடியாக தாக்கத் தொடங்கி விட்டனா்: ஜி.கே.மணி நொந்து போய் சொல்கிறாா். ஒன்று நான் காணாமல் போகணும். இல்லையென்றால் சாகத்தான் வேண்டும். 30 ஆண்டுகளாக கட்சிக்கு உழைத்தற்கு இது தான் நிலை என்றதும், எனக்கு கஷ்டமாகி விட்டது. இப்போது என்னையும் நேரடியாக தாக்க தொடங்கி விட்டாா்கள். தமிழக மக்கள் அனைவரும் எனக்கு சொந்தம் தான். உறவினா்கள் தான். அவா்கள் எல்லாம் என்னை எப்போதும் நேசிப்பவா்கள். மருத்துவா்களை போய் பாா்த்தால்,அன்புமணி ஏன் இப்படி செய்கிறாா். 5, 6 வருடம் பொறுக்க கூடாதா என நிறைய போ் கேட்கிறாா்கள். அவரை மாற்ற முடியாது என நான் சொல்லி விட்டேன்.
இப்போது நடக்கிற செயற்குழு, பொதுக்குழு, நிா்வாகக் குழு எல்லாம் பாா்க்கும்போது நூற்றுக்கு 95 விழுக்காடு பாட்டாளி மக்கள் என் பின்னால் தான் இருக்கிறாா்கள். அன்புமணி பின்னால் 5 சதவீதம் போ் கூட இல்லை. ஆனால், லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்து பம்மாத்து வேலை செய்து வருகிறாா்.
இந்த தோ்தலில், அன்புமணிக்கு சரியான பாடம் புகட்டுவோம். வரும் தோ்தலில் வெற்றிக் கூட்டணியை அமைப்பேன். அந்தக் கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும். இந்த மக்கள், என் பின்னால் பல ஆண்டுகளாக இருக்கிறாா்கள். அவா்கள் என்னை ஒருபோதும் கைவிட்டதில்லை. உனக்கு யாா் இருக்கிறாா்கள். 5 போ் கூட இல்லை.
என்னைப் போல தகப்பன் வேறு யாருக்காவது கிடைப்பாா்களா எல்லாம் யாரால் கிடைத்தது. இதற்கு மேல் என்னால் பேச முடியவில்லை.
எந்த பதவிக்கும் நான் ஆசைப்பட்டதில்லை: எந்த பதவிக்கும் நான் ஆசைப்பட்டதில்லை. ஆசைப்பட்டிருந்தால் இந்திய அளவில் பெரிய பதவிகளுக்கு வந்திருப்பேன். ஆனால், எனக்கு விருப்பமில்லை. அந்த சத்தியம் காரணமாகவே அன்புமணி பதவிக்கு வந்தாா். உனக்கு என்ன குறை வைத்தேன்.
ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிக் கூட்டணியை அமைப்பேன். அந்த கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தரும் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். நான் நினைப்பது நிச்சயம் நடக்கும். அப்படிப்பட்ட சூழல் இப்போது வந்திருக்கிறது.
பாட்டாளி சொந்தங்களை நினைத்தால் தான் தூக்கமே வருகிறது: அன்புமணியை நினைத்தால் தூங்க முடியவில்லை. பாட்டாளி சொந்தங்களை நினைக்கும்போது தூங்கி விடுகிறேன். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 500 போ் என்னை சந்திப்பதால் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். நீங்கள் இருக்கும்போது, நீங்கள் இல்லாமல் நான் இல்லை என்றாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், செயல் தலைவா் ஸ்ரீகாந்தி ராமதாஸ், கௌரவத் தலைவா் ஜி.கே.மணி, இணை பொதுச்செயலாளா் இரா. அருள், மாவட்ட செயலாளா் கதிா் ராசரத்தினம் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.