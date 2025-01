விருதுகளைக் குவித்த ‘தி சீட் ஆப் தி சாக்ரெட் ஃபிக்’ திரைப்படம் இந்தியாவில் வெளியீடு!

ஈரான் நாட்டின் அரசுக்கு எதிராக மக்கள் நடத்திய மாபெரும் போராட்டத்தை மையமாக வைத்து உருவான அந்நாட்டின் புகழ்பெற்ற இயக்குநர் முஹம்மது ரசூலொஃபின் இயக்கிய ‘தி சீட் ஆப் தி சாக்ரெட் ஃபிக்’ (The seed of the sacred fig) எனும் திரைப்படம் வருகின்ற ஜன. 24 அன்று இந்திய திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற ’ஏ ஹீரோ’ (A Hero) , ‘ட்ரையாங்கள் ஆப் சாட்னெஸ்’ (Triangle of sadness) போன்ற உலக திரைப்படங்களை இந்தியாவில் வெளியிட்ட இம்பாக்ட் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் இந்த திரைப்படத்தை விநியோகிக்கின்றனர்.

ஈரான் நாட்டில் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு மஹ்சா அமினி எனும் இளம்பெண் அந்நாட்டு அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டு மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராக வெடித்த நாடு தழுவிய மக்கள் போராட்டம் 2023 ஆம் ஆண்டு வரை நீடித்தது.

பின்னர், அந்த போராட்டத்தை அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளின் மூலமாக அடக்கியது. இதில், நூற்றுக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

