தங்கம் விலை நிலவரம்: இன்று கிராமுக்கு எவ்வளவு உயர்ந்தது?

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை(நவ.1) பவுனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.90,480-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. அக்.27-இல் பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.91,600, அக்.28-இல் பவுன் ரூ.3,000 குறைந்து ரூ.88,600-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.2000 உயா்ந்து ரூ.90,600-க்கு விற்பனையான நிலையில், வியாழக்கிழமை விலை சற்று குறைந்துள்ளது.
அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.25 குறைந்து ரூ.11,300-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.90,400-க்கும் விற்பனையானது. வெள்ளிக்கிழமை மாற்றமின்றி அதே விலையிலே விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், நவம்பர் மாதத்தின் முதல் நாளான சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.10 உயர்ந்து ரூ.11,310-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.90,480-க்கும் விற்பனையாகிறது.
அதேபோல் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 உயர்ந்து ரூ1.66-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1,000 உயர்ந்து ரூ.1.66 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
