தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி பிறந்த நாள்: முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து

தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் அனுமுலா ரெட்டிக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து
தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் அனுமுலா ரெட்டிக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

தெலங்கானா ஆளுங்கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியின் முதல்வர் ரேவந்த் அனுமுலா ரெட்டி இன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிறார்.

அவரது பிறந்த நாளையொட்டி, அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் அனுமுலாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.

அவர் மகிழ்ச்சியோடும், நல்ல உடல்நலத்தோடும் இன்னும் பல்லாண்டுகள் மக்கள் பணியில் ஈடுபட்டுச் சிறந்திட விழைகிறேன் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Birthday greetings to Telangana Chief Minister Revanth Anumula Gar. Wishing him happiness, good health and many more years of public service.

