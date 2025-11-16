2026-இல் 17 நாள்கள் பொது விடுமுறை: புதுச்சேரி அரசு அறிவிப்பு

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கு அரசு பொது விடுமுறையாக 17 நாள்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான உத்தரவு துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் ஒப்புதலுடன் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, 2026 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி, ஆண்டு பிறப்பு, 15-ஆம் தேதி பொங்கல், 16-இல் திருவள்ளுவா் நாள், 26-இல் குடியரசு நாள், மாா்ச் 20-இல் ரம்ஜான், ஏப்ரல் 3 புனிதவெள்ளி, 14 தமிழ் புத்தாண்டு பிறப்பு, மே 1 மே நாள், 28 பக்ரீத், ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர நாள், 26 மீலாது நபி, செப்டம்பா் 14 விநாயகா் சதுா்த்தி, அக்டோபா் 2 காந்தி ஜெயந்தி, 19 சரஸ்வதி, ஆயுத பூஜை, நவம்பா் 1 புதுவை விடுதலை நாள், 8 தீபாவளி, டிசம்பா் 25 கிறிஸ்துமஸ் ஆகிய தேதிகளில் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விடுமுறை புதுச்சேரி அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பொதுத்துரை நிறுவனங்கள், கழகங்கல், வாரியங்கள் ஆகியவற்றுக்கு பொருந்தும்.
தமிழகத்தில் 24 நாள்கள் பொது விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்படத்தக்கது.
