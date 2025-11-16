தற்போதைய செய்திகள்

2026-இல் 17 நாள்கள் பொது விடுமுறை: புதுச்சேரி அரசு அறிவிப்பு

புதுச்சேரியில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கு அரசு பொது விடுமுறையாக 17 நாள்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026-இல் 17 நாள்கள் பொது விடுமுறை: புதுச்சேரி அரசு அறிவிப்பு
Published on
Updated on
1 min read

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கு அரசு பொது விடுமுறையாக 17 நாள்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான உத்தரவு துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் ஒப்புதலுடன் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, 2026 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி, ஆண்டு பிறப்பு, 15-ஆம் தேதி பொங்கல், 16-இல் திருவள்ளுவா் நாள், 26-இல் குடியரசு நாள், மாா்ச் 20-இல் ரம்ஜான், ஏப்ரல் 3 புனிதவெள்ளி, 14 தமிழ் புத்தாண்டு பிறப்பு, மே 1 மே நாள், 28 பக்ரீத், ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர நாள், 26 மீலாது நபி, செப்டம்பா் 14 விநாயகா் சதுா்த்தி, அக்டோபா் 2 காந்தி ஜெயந்தி, 19 சரஸ்வதி, ஆயுத பூஜை, நவம்பா் 1 புதுவை விடுதலை நாள், 8 தீபாவளி, டிசம்பா் 25 கிறிஸ்துமஸ் ஆகிய தேதிகளில் அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விடுமுறை புதுச்சேரி அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பொதுத்துரை நிறுவனங்கள், கழகங்கல், வாரியங்கள் ஆகியவற்றுக்கு பொருந்தும்.

தமிழகத்தில் 24 நாள்கள் பொது விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்படத்தக்கது.

Summary

17 days of public holidays in 2026: Puducherry government announces

1 முதல் பிளஸ் 2 வரை அரையாண்டுத் தேர்வு: டிச. 10ல் தொடக்கம்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

புதுச்சேரி அரசு
அரசு விடுமுறை

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com