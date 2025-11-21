தங்கம் விலை நிலவரம்: பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்து தெரியுமா?

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.91,680-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை தொடா்ந்து ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. புதன்கிழமை தங்கம் விலை காலை- மாலை என ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயா்ந்து ரூ.92,800-க்கு விற்பனையான நிலையில், வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,500-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.92,000-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.91,680-க்கு விற்பனையாகிறது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.11,460-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.91,680-க்கும் விற்பனையாகிறது.
அதேபோல, வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.4 குறைந்து ரூ.169-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.4,000 குறைந்து ரூ.1.72 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
