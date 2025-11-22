தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு: பவுனுக்கு எவ்வளவு உயர்ந்தது தெரியுமா?

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து ரூ.93,040-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த நவ. 19-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயா்ந்து ரூ.92,800-க்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து நவ. 20-இல் பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.92,000-க்கு விற்பனையான நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை விலை மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.11,460-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.91,680-க்கும் விற்பனையானது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு தங்கத்தின் விலை மீண்டும் பவுன் ரூ.92,000-க்கு கீழ் சென்றது.
இந்நிலையில், சனிக்கிழமை மீண்டும் பவுனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்தது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.170 உயர்ந்து ரூ.11,630-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து ரூ.93,040-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
அதேபோல, வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ரூ.172-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.3,000 உயர்ந்து ரூ.1.72 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
