ராயல் என்ஃபீல்ட் விற்பனை 13% உயா்வு
இந்தியாவின் முன்னணி மோட்டாா்சைக்கிள் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ராயல் என்ஃபீல்டின் மொத்த விற்பனை கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் 13 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 1,24,951-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 13 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 1,10,574 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் அக்டோபா் மாதத்தில் 1,01,886-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 1,16,844-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இது 15 சதவீத உயா்வாகும்.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி 8,688-லிருந்து 7 சதவீதம் சரிந்து 8,107-ஆக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.