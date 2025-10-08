தற்போதைய செய்திகள்

மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் புதன்கிழமை 112.27 அடியாக குறைந்தது .
மேட்டூர் அணை நீர் வரத்து 112.27 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.
மேட்டூர் அணை நீர் வரத்து 112.27 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.
Published on
Updated on
1 min read

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் புதன்கிழமை 112.27 அடியாக குறைந்தது .

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 6,266 கன அடியிலிருந்து 6,867 கனஅடியாக சற்று அதிகரித்துள்ளது.

அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு நீர் மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 13,000 கனஅடி வீதமும், கிழக்கு-மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மடங்குகள் வழியாக வினாடிக்கு 500 கனஅடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக புதன்கிழமை மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 112.27 அடியாக குறைந்தது.

அணையின் நீர் இருப்பு 81.67 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Summary

today Mettur Dam situation...

புதிய உச்சத்தை எட்டிய தங்கம் விலை: பவுன் ரூ.90,000-ஐ கடந்தது!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

மேட்டூர் அணை நிலவரம்
நீர்வரத்து குறைவு

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com