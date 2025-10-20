தற்போதைய செய்திகள்

ரசிகர்களுக்கு ரஜினிகாந்த் தீபாவளி வாழ்த்து!

சென்னையில் வீட்டின் முன்பு கூடிய ரசிகர்களை சந்தித்த ரஜினிகாந்த்...
ரசிகர்களை நோக்கி கையசைக்கும் ரஜினிகாந்த்
ரசிகர்களை நோக்கி கையசைக்கும் ரஜினிகாந்த் படம் - எக்ஸ்
சென்னையில் தனது வீட்டின் முன்பு கூடிய ரசிகர்களுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் தீபாவளி வாழ்த்து கூறினார்.

தீபாவளியையொட்டி சென்னை போயஸ்கார்டனில் உள்ள தனது வீட்டின் முன்பு காலை முதலே கூடிய ரசிகர்களுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் கையசைத்து வாழ்த்து கூறினார்.

ரசிகர்கள் உள்பட அனைவரும் நீண்ட ஆயுளுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் இருக்க வேண்டும் என இறைவனை வேண்டிக்கொள்வதாக அவர் தெரிவித்தார்.

இதனைக் கேட்ட ரசிகர்கள் ஆரவாரத்துடன் முழக்கங்களை எழுப்பினர். அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் ரசிகர்களை நோக்கி கையசைத்து அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்து கூறினார்.

ரஜினிகாந்த்
தீபாவளி
actor rajinikanth
தீபாவளி பண்டிகை

