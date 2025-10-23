வேலூர் கனமழை பாதிப்பு: உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

வேலூர் மாவட்டத்தில் கனமழை பாதிப்புகள் குறித்து புகார் தெரிவிக்க அவரச உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மழை பாதிப்பு குறித்து தகவல் தெரிவிக்கவும், உதவி கோரவும் வேலூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்தை1077 - 0416-2258016 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம்.
மேலும், அணைக்கட்டு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் 0416-2276443 என்ற எண்ணிலும், காட்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் 0416 - 2297647 என்ற எண்களையும் தொடா்பு கொண்டு மழை பாதிப்பு, வீடுகள் சேதம், கால்நடைகள் சேதம் மற்றும் மனித உயிர்சேதம் குறித்து தகவல் தெரிவிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
