ஆலந்த் தொகுதியில் வாக்குத் திருட்டு: ஒரு போலி விண்ணப்பத்திற்கு ரூ.80... அதிர்ச்சி தகவல்!

கர்நாடகம் மாநிலம் ஆலந்த் தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர் நீக்கம் செய்வதற்கு போலி விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாதவும், அந்த விண்ணப்பம் ஒன்றிற்கு ரூ.80 செலுத்தப்பட்டிருக்கும் அதிர்ச்சி தகவலை சிறப்பு புலனாய்வு குழு வெளியிட்டுள்ளது.
ராகுல் காந்தி கடந்த ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி நடத்திய பத்திரிகையாளா் சந்திப்பில், வாக்குத் திருட்டு தொடா்பான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து, அதற்கான ‘பிடிஎஃப்’ வடிவிலான ஆதாரத்தை ஆங்கிலம், ஹிந்தி மற்றும் கன்னட மொழிகளில் வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தாா்.
மேலும், இந்த வாக்குத் திருட்டுக்கான கருப்பு-வெள்ளை ஆதாரங்களை தற்போது நாங்கள் வெளியிட்டுள்ளோம். வரும் நாள்களில், மிகுந்த சப்தத்துடன் மிகப் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலான வாக்குத் திருட்டு தொடா்பான ஆதாரங்கள் வெளியிடப்படும் என தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையில், கர்நாடகம் மாநிலம் கலபுரகி மாவட்டம் ஆலந்த் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடுகளை விசாரிக்கும் கர்நாடக காவல்துறை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு (எஸ்ஐடி), வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயரை நீக்க போலி விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், ஒவ்வொரு போலி வாக்காளர் விண்ணப்பத்திற்கும் ஒரு தரவு மையத்திற்கு ரூ.80 வீதம் செலுத்தப்பட்டிருக்கும் அதிர்ச்சி தகவலை சிறப்பு புலனாய்வு குழு வெளியிட்டுள்ளது.
சிறப்பு புலனாய்வு குழு அறிக்கையின்படி, 2022 டிசம்பர் முதல் 2023 பிப்ரவரி வரை வாக்காளர் பெயர் நீக்கத்திற்காக மொத்தம் 6,018 போலி விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன, இதற்கு மொத்தமாக ஒரு தரவு மையத்திற்கு ரூ.4.8 லட்சம் வரை வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் 24 விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே உண்மையானவை என்பதும், இதற்காக 75 சிம்கார்டுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதும் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பாஜகவுக்கு எதிரான தனது 'வாக்குத் திருட்டு' குற்றச்சாட்டுகளில் ஆலந்த் தொகுதி வாக்காளர்கள் நீக்கம் குறித்து தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
