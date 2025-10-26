கோவி.செழியன் (கோப்புப் படம்)
கோவி.செழியன் (கோப்புப் படம்)
தற்போதைய செய்திகள்

உயா்கல்வியில் தேசிய அளவில் தமிழகம் முதலிடம்: அமைச்சா் கோவி.செழியன்

தேசிய அளவில் உயா்கல்வியில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளதாக உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன் தெரிவித்தாா்.
Published on

சேலம்: தேசிய அளவில் உயா்கல்வியில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளதாக உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன் தெரிவித்தாா்.

சேலத்தில் தமிழ்நாடு ஓய்வுபெற்ற கல்லூரி ஆசிரியா்கள் சங்கத்தின் சேலம் கிளை சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற வெள்ளி விழாவில் தமிழக உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன் பங்கேற்று பேசினார்.

அப்போது, கடந்த காலங்களில் கல்வி அறிவு இல்லாமல் இருந்த மக்களுக்கு கல்வி அறிவை புகட்டி, அவா்களது வாழ்வில் ஒளி ஏற்றியவா்கள் ஆசிரியா்கள். பக்கத்து மாநிலங்களில் பெயருக்கு பின்னால் சாதி உள்ளது. ஆனால், தமிழகத்தில் படித்த நபருக்கு பின்னால், அவா்கள் படித்த பட்டங்கள்தான் உள்ளன.

நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு உயா்கல்வித் துறை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இந்தாண்டு 16 புதிய கல்லூரிகள் அறிவித்த உடனே தொடங்கப்பட்டுள்ளது. உயா்கல்வித் துறை வளா்ச்சியில் இந்திய அளவில் ஒப்பிடும்போது, தமிழகம் முதல் இடத்தில் உள்ளது.

கல்லூரி பேராசிரியா்களும், முதல்வா்களும் எளிய மாணவா்களுக்கு தெய்வங்களாக திகழ்கின்றனா்.

மாணவா்களின் நலனுக்கான நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன், புதுமைப்பெண், காலை உணவுத் திட்டம் ஆகியவற்றின் மூலம் மாநில கல்வி வளா்ச்சியில் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக திகழ்கிறது என்றாா்.

Summary

Tamil Nadu ranks first in higher education at the national level: Minister Govi Chezhiaa

ஆண்டுதோறும் சராசரியாக 42.61 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்து சாதனை!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

உயா்கல்வி
Higher Education Minister Govi Chezhiaan
X
Dinamani
www.dinamani.com