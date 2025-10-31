தற்போதைய செய்திகள்

தமிழகம், புதுச்சேரியில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!

தமிழகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 31) ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு...
கோப்புப் படம்.
கோப்புப் படம்.
Published on
Updated on
1 min read

தமிழகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 31) ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கிழக்கு திசை காற்றின் வேகமாறுபாடு காரணமாக வெள்ளிக்கிழமை (அக். 31) முதல் நவ. 5 வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

சென்னை நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை (அக். 31) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு

அந்தமான் மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய மத்திய கிழக்கு அரபிக் கடலில் சனிக்கிழமை(நவ.1) புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது.

புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் அடுத்த 2 நாள்களில் நகரக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Summary

Chance of moderate rain in Tamil Nadu and Puducherry!

கோடியக்கரை சரணாலயத்துக்கு வெளிநாட்டு பறவைகள் வருகை

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வானிலை ஆய்வு மையம்
மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com