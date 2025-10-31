தமிழகத்தில் மீண்டும் ஃபோர்டு உற்பத்தி!

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழகத்தில் மீண்டும் தனது கார் உற்பத்தியை தொடங்குகிறது ஃபோர்டு நிறுவனம்.
தமிழ்நாட்டுக்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈா்ப்பதற்காக, அமெரிக்காவுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சான்பிரான்சிஸ்கோ, சிகாகோ ஆகிய நகரங்களில் உள்ள தொழில் முதலீட்டாளா்களைச் சந்தித்து பேச்சுவாா்த்தைகள் மேற்கொண்டார்.
இந்த பேச்சுவார்த்தை மூலம், 18 முன்னணி நிறுவனங்கள் தமிழகத்தில் முதலீடுகளை செய்வதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன.
சென்னை அருகே மூடப்பட்ட முன்னணி கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஃபோர்டு மோட்டார்ஸ் நிறுவன அதிகாரிகளை சந்தித்து மீண்டும் உற்பத்தியை தொடங்குமாறு முதல்வர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்தார்.
இதையடுத்து தமிழகத்தில் மீண்டும் உற்பத்தியை தொடங்குவதாக ஃபோர்டு நிறுவனத்தின் நிர்வாகி கே ஹார்ட், சென்னையில் மீண்டும் உற்பத்தியை தொடங்குவதற்கு அனுமதி கோரி மாநில அரசுக்கு கடிதம் வழங்கியுள்ளோம் எனத் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழகத்தில் மீண்டும் தனது கார் உற்பத்தியை தொடங்குகிறது ஃபோர்டு நிறுவனம்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை(அக்.31) முதல்வர் மு.க.ஸ்டலின் முன்னிலையில், ரூ.3,250 கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
இந்த நிறுவனம் மீண்டும் உற்பத்தியை தொடங்குவதை அடுத்து தமிழகத்தில் 3,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2021 இல் இந்தியாவில் உள்நாட்டு கார் உற்பத்தியை நிறுத்தியது ஃபோர்டு.
