மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் நான்காவது நாளாக 120 அடியாக நீடிக்கிறது.
மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் நான்காவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமை 120 அடியாக நீடிக்கிறது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 23,300 கன அடியாக நீடிக்கிறது.
அணையில் இருந்து நீர்மின் நிலையங்கள் வழியாக காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 22, 500 கனஅடி வீதமும், கிழக்கு-மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்டம் மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 800 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது.
அணையின் நீர் இருப்பு 93.47 டிஎம்சியாக உள்ளது.
