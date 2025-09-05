தற்போதைய செய்திகள்

மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

water inflow to Mettur Dam
மேட்டூர் அணை 5-ஆவது முறையாக நிரம்பியது.மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் நான்காவது நாளாக 120 அடியாக நீடிக்கிறது. DIN
Published on
Updated on
1 min read

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் நான்காவது நாளாக 120 அடியாக நீடிக்கிறது.

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் நான்காவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமை 120 அடியாக நீடிக்கிறது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 23,300 கன அடியாக நீடிக்கிறது.

அணையில் இருந்து நீர்மின் நிலையங்கள் வழியாக காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 22, 500 கனஅடி வீதமும், கிழக்கு-மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்டம் மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 800 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது.

அணையின் நீர் இருப்பு 93.47 டிஎம்சியாக உள்ளது.

தமிழகத்தில் புதிய நோய் பாதிப்புகள் ஏதுமில்லை: அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன்

Summary

The water level in Mettur Dam remains at 120 feet for the fourth day.

மேட்டூர் அணை
நீர்வரத்து
நீர்மட்டம் உயர்வு

