மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் - வெள்ளி விலை?

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.1,16,800-க்கு விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை தொடா்ந்து ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. திங்கள்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,840 உயா்ந்து ரூ.1,17,200-க்கு விற்பனையானது. செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ.14,580-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ. 1,16,640-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.14,600-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.1,16,800-க்கு விற்பனையாகிறது.

இந்தியாவில், சென்னையில் தங்கம் வர்த்தகம் மற்றும் தங்க விலை ஒட்டுமொத்தமாக மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. திருமணம் அல்லது பிறந்தநாள் விழாக்கள் போன்ற தனிப்பட்ட கொண்டாட்டங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், அட்சய திருதியை போன்ற நிகழ்வுகளுக்கும் சென்னையில் தங்கம் பரவலாக வாங்கப்படுகிறது, அப்போது வாடிக்கையாளர்களை கவரும் வகையில் ஏராளமான தள்ளுபடிகள், குறைக்கப்பட்ட விகிதங்கள், அற்புதமான சலுகைகள் மற்றும் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலும், சென்னையில் தங்கம் வாங்கும் ஒருவரின் அந்தஸ்தையும் செல்வத்தையும், பாரம்பரிய முதலீட்டு முறையைப் பின்பற்றுவதாகவும் உள்ளது.

வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை

வெள்ளி விலையில் மூன்றாவது நாளாக மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.300-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

gold trade and Gold Rate in Chennai has a huge impact on the whole. Gold in Chennai is widely purchased not just for personal celebrations like wedding or birthday parties, but also for events like Akshaya Tritiya when there are a lots of discounts...

சொகுசு கார் விபத்து : தொழிலதிபர் மகன் காரை ஓட்டவில்லை! சரணடைகிறார் ஓட்டுநர்?

