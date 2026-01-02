தற்போதைய செய்திகள்

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 384 கனஅடியாக குறைந்தது!

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 384 கனஅடியிலிருந்து 164 கனஅடியாக குறைந்தது தொடர்பாக...
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 384 கனஅடியாக குறைந்தது
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 384 கனஅடியாக குறைந்தது
Updated on
1 min read

மேட்டூா்: மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 384 கனஅடியிலிருந்து 164 கனஅடியாக குறைந்தது.

மேட்டூா் அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு 11,000 கனஅடி வீதமும், கிழக்கு - மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு 400 கனஅடி வீதமும் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவைவிட பாசனத்துக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால், மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் 104.04 அடியிலிருந்து 103.30 அடியாக சரிந்துள்ளது. நீா் இருப்பு 69.18 டி.எம்.சி.யாக உள்ளது.

Summary

The water inflow into the Mettur dam has decreased to 384 cubic feet per second!

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 384 கனஅடியாக குறைந்தது
ஜன. 5-இல் பள்ளிகள் திறப்பு: கல்வித் துறை அறிவுறுத்தல்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Mettur Dam
மேட்டூர் அணை நிலவரம்
நீர்வரத்து குறைந்தது
Water inflow declines

Related Stories

No stories found.