FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாள வெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 903ஆக உயர்வு! முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமராகும் எண்ணம் துளியும் கிடையாது: வைகோ சாலை விரிவாக்கம்! விரைவில் விரிவான திட்ட அறிக்கை வெளியிடப்படும் - ஆதவ் அர்ஜுனா தகவல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் ஆவணித் திருவிழா! ஹோர்முஸ் நீரிணையில் ஈரானிய ராக்கெட் ஏவுதளங்கள் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்ஆன்லைன் செயலி மூலம் மோசடி: செப்டிக் டேங்கில் பதுக்கப்பட்ட பணம்? போலீஸார் உடைத்து சோதனை

ரோபோ வாக்யூம் க்ளினீர்கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன?

ரோபோ வாக்யூம் க்ளினீர்கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன என்பது பற்றி..

All You Need to Know About Different Types of Vacuum Cleaners

ரோபோ வாக்யூம் க்ளினீர் - ANI

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 10:00 am IST

வீட்டின் தரைப் பகுதியை சுத்தமாக வைத்திருப்பது, குறிப்பாக குழந்தைகள் இருக்கும் வீடுகளில் மிகவும் சவாலான பணிதான். அதிக நேரம் செலவிடும் வகையிலானதும்கூட.

வீட்டின் அனைத்து அறைகளையும் ஒவ்வொரு நாளும் பெருக்கி சுத்தம் செய்வது, துடைப்பது என்பது தலையாய பணிதான். ஆனால், ஒரே ஒரு ரோபோ வாக்யூம் க்ளீனர் வீட்டில் இருந்தால், அதுவே நாள்தோறும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வீட்டை பெருக்கி சுத்தம் செய்து விடும் என்றால் எப்படி இருக்கும்?

சில வாக்யூம் கிளீனர்கள் மூலை முடுக்கெல்லாம் சென்று ஒளிந்துகொண்டிருக்கும் அழுக்குகளையும் விடாப்பிடியான கறைகளையும் நீக்குகிறதாம். சில மாடல்கள் பெருக்குவதோடு, துடைக்கும் பணியையும் செய்கிறதாம்.

அதாவது ரோபோ வாக்யூம் கிளீனர்கள், ஆன் செய்துவிட்டால் வீடு முழுக்கப் பெருக்கி சுத்தப்படுத்திவிட்டு, தானாகவே அதன் இடத்தில் போய் இருந்து கொள்கிறது.

சில வாக்யூம் க்ளீனர்கள் செல்போன் செயலி மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம், அதிக குப்பைகளை இழுக்கும் திறன், தரையை துடைக்கும் வசதி, பல வகைகளில் சுத்தப்படுத்தும் திறன் கொண்டதாகவும் வருகிறது. பெரிய வீடுகள் என்றால் அதிக நேரம் பாட்டரி தாங்கம் திறனுடன் ரூ.15 ஆயிரம் முதல் பல ஆயிரம் வரையில் மாடலுக்கு ஏற்ப விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வளர்ப்புப் பிராணிகள் இருந்தார் கார்ப்பெட்களில் இருக்கும் முடிகளை அகற்றும் வசதியும் தனியாக அமைந்துள்ளது.

இதனுடன் தரையை துடைப்பதுடன் காய வைக்கும் ஆற்றல்

லேசர் நேவிகேஷன்

கீழே விழாமல் வேலை செய்யும் ஆற்றல் கொண்டது என பல வகைகளில் விதவிதமாக வருகின்றன.

பெரிய இட வசதி இருந்து, தரையில் அதிகம் பொருள்களை வைத்திருக்காமல் எப்போதும் வீடு அடுக்கி வைத்தது போல இருந்தால் இந்த ரோபோடிக் வாக்யூம் கிளீனர் சிறந்த தேர்வுதான் என்கிறார்கள் பயன்படுத்திப் பார்த்தவர்கள்.

Summary

How do robot vacuum cleaners work?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நான் விக்கெட் வீழ்த்தும் பந்துவீச்சாளர் என்பது இஷான் கிஷனுக்குத் தெரியாது: சூர்யவன்ஷி

நான் விக்கெட் வீழ்த்தும் பந்துவீச்சாளர் என்பது இஷான் கிஷனுக்குத் தெரியாது: சூர்யவன்ஷி

தொடர் கனமழை! வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய அறிவுறுத்தல்!

தொடர் கனமழை! வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய அறிவுறுத்தல்!

உசைன் போல்ட் சாதனையை முறியடித்த சீன ரோபோ!

உசைன் போல்ட் சாதனையை முறியடித்த சீன ரோபோ!

பிரமிடு சுரங்கத்துக்குள் நுழைந்த ரோபோ! 4500 ஆண்டுகள் யாரும் தீண்டாத சீல் வைத்த கதவுகள்!!

பிரமிடு சுரங்கத்துக்குள் நுழைந்த ரோபோ! 4500 ஆண்டுகள் யாரும் தீண்டாத சீல் வைத்த கதவுகள்!!

விடியோக்கள்

மீண்டு வரும் நேபாளம்! | Nepal |

மீண்டு வரும் நேபாளம்! | Nepal |

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்: 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வீரவசந்தராயர் மண்டபம் திறப்பு

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்: 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வீரவசந்தராயர் மண்டபம் திறப்பு