செய்திகள்

'டாக்ஸிக்' உறவுகளை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? என்ன செய்ய வேண்டும்?

மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் 'டாக்ஸிக்' உறவுகள் பற்றி...
toxic relationship
கோப்புப் படம்ENS
Updated on
2 min read

நச்சுள்ள, ஒவ்வாத, மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் டாக்ஸிக் உறவுகளைக் கண்டறிதலும் அவற்றைச் சரிசெய்யும் முயற்சிகளும்...

ஒவ்வொருவருக்குமே உறவுகள் என்பது இந்த காலத்திலும் அவசியமானதாகவே இருக்கிறது. இங்குள்ள ஒவ்வொருவரும் யாரையோ ஒருவரைச் சார்ந்துதான் வாழ்கிறார்கள். குடும்ப உறவினர்கள் இல்லை என்றால் சிலர் நண்பர்களைச் சார்ந்து வாழ்கிறார்கள். யாருடைய உதவியும் இன்றி தனித்து வாழ்வது என்பது அபூர்வம்தான்.

ஆனால் சிலரைப் பிடிக்காத சூழ்நிலையில்கூட தன்னுடைய நண்பர், தன்னுடைய உறவினர் என்ற ஒரே காரணத்தால் அவர்களுடன் நட்பு பாராட்ட வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. உறவுகளிலும் 'டாக்ஸிக்' என்று சொல்லக்கூடிய நமக்கு ஒவ்வாத உறவுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. இது கணவன் - மனைவி, காதலன் - காதலிக்கும் பொருந்தும்.

திருமணம் ஆனவர்கள் பலரும் தங்கள் குடும்பத்திற்காகவும் குழந்தைகளுக்காகவும் 'விவாகரத்து' என்பதைத் தவிர்த்து வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

உறவினர், நண்பர், துணை என சிலர் வேறு வழியின்றி டாக்ஸிக் உறவில் இருக்கிறார்கள். ஒரு சிலர் இது டாக்ஸிக் உறவு என்பது தெரியாமலேயே இருக்கின்றனர்.

எப்படி தெரிந்துகொள்வது?

இப்படியான ஒவ்வாத, நச்சுத்தன்மையுள்ள, மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் டாக்ஸிக்(நச்சு) உறவுகளைத் தெரிந்துகொள்வது எப்படி?

1. உங்கள் நண்பர் அல்லது துணை, ஒருவருடன் இருக்கும்போது அல்லது அவரைச் சந்திக்க முற்படும்போது நீங்கள் ஒரு பதட்டத்திலேயே இருப்பீர்கள். அவர்களிடம் உண்மையைக் கூற நீங்கள் மிகவும் பயப்படுவீர்கள். அவர்களிடம் வெளிப்படையாக எதையும் சொல்வதற்கு உங்களால் முடியாது. அந்த சூழ்நிலை இருந்தால் அது டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்.

2. உங்களுடன் இருப்பவர் மிகவும் சுயநலமாக இருப்பார்கள். உங்கள் மேல் அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். உங்களுடைய தேவைகள், ஆசைகளை நிறைவேற்ற முயற்சிக்கமாட்டார். உங்கள் நலனில் அவருக்கு அக்கறை இருக்காது.

3. உங்களுடன் அனைவரும் இருந்தும் நீங்கள் தனிமையில் இருப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படலாம்.

4. உங்களுக்கான மரியாதை, உங்களுடைய திறமைக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் போவது.

5. உங்களுடைய கருத்துகள் சரியாக இருந்தாலும் அதை மதிக்காமல் உங்களை தாழ்த்திப் பேசுவது,

6. அவமரியாதை செய்வது, தொடர்ந்து கேள்வி கேட்பது, விமர்சனம் செய்வது.

7. உங்கள் உணர்வுகளைக் காயப்படுத்தும் இழிவான சொற்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது, சில உறவுகளில் அடித்து துன்புறுத்துவது.

8. நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள், எங்கு செல்கிறீர்கள்? என விடாமல் தொடர்ந்து கண்காணிப்பது, அதுபற்றி கேள்வி கேட்பது.

9 உங்களுடைய முடிவுகளையும் சேர்த்து அவர்களே எடுப்பது.

10. ஒட்டுமொத்தமாக உங்களுடைய உணர்வுகளைச் சற்றும் மதிக்காமல் அன்பு, பாசம் இன்றி உங்களின் சுயமரியாதையை விட்டுக்கொடுக்கும் நிலை இருந்தாலோ அவரிடம் நீங்கள் நீங்களாக இருக்க முடியாமல் இருந்தாலோ அது டாக்ஸிக் உறவுதான்.

ENS

என்ன செய்ய வேண்டும்?

யாராக இருந்தாலும் அவரவருக்கான வரையறைகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும். உங்களுடைய சுயமரியாதையை யாரிடமும் விட்டுக்கொடுக்க கூடாது.

அந்த உறவு உங்களுக்கு தேவை என்றால், உங்களுடைய உணர்வுகள் புறக்கணிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை அவரிடம் விளக்கி 'இப்படி இருக்க வேண்டும்' என்று அறிவுறுத்தலாம். அதன்பின்னரும் அவரின் நடத்தையில் மாற்றம் ஏற்படாதபட்சத்தில் அவரை விட்டு விலக முயற்சிப்பதே நல்லது.

அந்த உறவு வேண்டும் என்று நினைத்தால் கண்டிப்பாக உங்களுடன் இருப்பவர் அவரை மாற்றிக்கொள்ள முற்படுவார். எனவே, அதையும் கவனத்தில்கொள்ள வேண்டும்.

உண்மையான அன்பிற்கு விட்டுக்கொடுப்பது சரியானது. ஆனால் இதுபோன்ற உறவுகளை சகித்துக்கொண்டு வாழ்வது சரியல்ல. உங்களுடைய உடல் மற்றும் மன நலத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.

இதுபோன்ற நச்சு உறவுகளில் இருந்து வெளியே வந்த பின்னர் நீங்கள் ஒரு சுதந்திரமான மனநிலையைப் பெறுவீர்கள்.

பெண்களாக இருந்தால் நிதி சார்ந்து சுயமாக சம்பாதிப்பது, சுய முடிவு எடுப்பது ஆகியவை இதுபோன்ற உறவுகளில் இருந்து விலக, தைரியமாக முடிவெடுக்க உதவும்.

கடுமையான மன அழுத்தத்தில் அல்லது குழப்பத்தில் இருந்தால் ஒரு மன நல ஆலோசகரை அணுகுவது நல்லது.

எந்த சூழ்நிலையிலும் தனித்து செயல்பட, எந்தவொரு சூழ்நிலைகளையும் சமாளிக்க உங்களை வலிமையாக்கிக்கொள்ளுங்கள்.

டாக்ஸிக் உறவில் இருந்து வெளியே வந்தபின்னர் உங்களை நீங்களே சமாதானப்படுத்திக்கொள்ளவும் சரிபடுத்திக்கொள்ளவும் வேண்டும். நச்சு உறவில் இருந்து விடுபடுவது உங்களுடைய மகிழ்ச்சியான நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சியாகும். அதனால் ஒரு உறவை இழக்கிறோம் என்று ஒருபோதும் நினைக்க வேண்டாம். நல்ல உறவுகள் பலவும் உங்களைச் சுற்றி இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம்!

Summary

Things to to identify and avoid toxic relationship

toxic relationship
நோயெதிர்ப்பு சக்தி! ஆன்லைனில் விற்கும் இந்த தயாரிப்புகளை வாங்க வேண்டாம்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Relationship
Couples
Healthy life
toxic

Related Stories

No stories found.