கரூர் பலி: விஜய் ஆஜராக சிபிஐ மீண்டும் சம்மன்! ஜனநாயகன்: மறு ஆய்வு ஒத்திவைப்பு கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலரைத் தாண்டியது!நாடாளுமன்றத்தில் எம்பிக்கள் போராட்டம்! கார்கே, ராகுல் பங்கேற்பு! தமிழ்நாடு முழுவதும் மார்ச் 12-ல் தவெக போராட்டம்!மேற்காசிய போர்: இந்தியா நிலைபாடு குறித்து மாநிலங்களவையில் ஜெய்சங்கர் விளக்கம்!பங்குச்சந்தை கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 1,800 புள்ளிகள் குறைந்தது!!ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் தேர்வு! மானாமதுரை: விசாரணைக் கைதி மரண வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம் கமேனி கொலை முதல்.. 10வது நாளில் ஈரான் போர்! என்ன நடக்கிறது?
சருமப் பொலிவின் ரகசியம் என்ன? - நடிகை கத்ரீனா கைஃப்

சருமப் பராமரிப்பு பற்றி பாலிவுட் நடிகை கத்ரீனா கைஃப் கூறியது பற்றி...

News image
கத்ரீனா கைஃப்- IANS
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:11 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிரபல பாலிவுட் நடிகை கத்ரீனா கைஃப் தன்னுடைய சருமப் பராமரிப்பு குறித்து பேட்டி ஒன்றில் கூறியுள்ளார்.

கத்ரீனா கைஃப் திரைக்கு வெளியிலும் தனது சருமத்தை மிகவும் பொலிவாக வைத்திருப்பவர். அதுபற்றி அவர் அவ்வப்போது வெளிப்படையாக கூறுபவர்.

இந்நிலையில் பேட்டி ஒன்றில் அவர், தன்னுடைய சருமப் பராமரிப்புக்கு அவர் 2 பொருள்களை மட்டும் பயன்படுத்துவதாகக் கூறியுள்ளார்.

ஒன்று குளிர்ந்த ஐஸ்கட்டி நீர். தனது முகத்தை குளிர்ந்த நீர் கொண்டு கழுவுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார்.

அடுத்ததாக சரும பொலிவுக்கு ஓட்ஸைப் பயன்படுத்துகிறார். ஓட்ஸை நன்றாக அரைத்து அதனுடன் சிறிதளவு தேன் சேர்த்து கலக்க வேண்டும், விருப்பப்பட்டால் ஆப்பிள் சீடர் வினிகர், ரோஸ் வாட்டர் சிறிதளவு சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

இந்த கலவையை 20 முதல் 25 நிமிடங்கள் முகத்தில் தடவி பின்னர் வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவ வேண்டும். வாரம் இரு முறை இவ்வாறு செய்யலாம்.

ஓட்ஸ் மற்றும் தேன் சருமத்தை மிருதுவக்குகிறது, சருமத்தின் பிஎச் அளவை சமநிலையில் வைத்திருக்கிறது. இறந்த செல்களை நீக்குகிறது, ஆன்டி-ஆக்சிடன்ட் நிறைந்தது என்பதால் சரும எரிச்சலை நீக்குகிறது. மேலும் சருமத்திற்கு நீரேற்றத்தை வழங்குகிறது.

அதிக உணர்திறன் கொண்ட சருமம் கொண்டவர்கள் தோல் நிபுணரின் ஆலோசனை பெற்று பயன்படுத்துவது நல்லது.

[பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தச் செய்திகள் / தகவல்கள் மருத்துவ நூல்கள், இணைய தளங்கள், அனுபவப் பகிர்வுகள் அடிப்படையில் தொகுத்துத் தரப்படுகிற பொதுவான ஆலோசனைகள் மட்டுமே. எந்தவொன்றையும் செயல்படுத்தும் முன் உரிய மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவதே நல்லது. எந்த விதத்திலும் ‘தினமணி’ பொறுப்பாகாது.]

