சருமப் பொலிவின் ரகசியம் என்ன? - நடிகை கத்ரீனா கைஃப்

பிரபல பாலிவுட் நடிகை கத்ரீனா கைஃப் தன்னுடைய சருமப் பராமரிப்பு குறித்து பேட்டி ஒன்றில் கூறியுள்ளார்.
கத்ரீனா கைஃப் திரைக்கு வெளியிலும் தனது சருமத்தை மிகவும் பொலிவாக வைத்திருப்பவர். அதுபற்றி அவர் அவ்வப்போது வெளிப்படையாக கூறுபவர்.
இந்நிலையில் பேட்டி ஒன்றில் அவர், தன்னுடைய சருமப் பராமரிப்புக்கு அவர் 2 பொருள்களை மட்டும் பயன்படுத்துவதாகக் கூறியுள்ளார்.
ஒன்று குளிர்ந்த ஐஸ்கட்டி நீர். தனது முகத்தை குளிர்ந்த நீர் கொண்டு கழுவுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார்.
அடுத்ததாக சரும பொலிவுக்கு ஓட்ஸைப் பயன்படுத்துகிறார். ஓட்ஸை நன்றாக அரைத்து அதனுடன் சிறிதளவு தேன் சேர்த்து கலக்க வேண்டும், விருப்பப்பட்டால் ஆப்பிள் சீடர் வினிகர், ரோஸ் வாட்டர் சிறிதளவு சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
இந்த கலவையை 20 முதல் 25 நிமிடங்கள் முகத்தில் தடவி பின்னர் வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவ வேண்டும். வாரம் இரு முறை இவ்வாறு செய்யலாம்.
ஓட்ஸ் மற்றும் தேன் சருமத்தை மிருதுவக்குகிறது, சருமத்தின் பிஎச் அளவை சமநிலையில் வைத்திருக்கிறது. இறந்த செல்களை நீக்குகிறது, ஆன்டி-ஆக்சிடன்ட் நிறைந்தது என்பதால் சரும எரிச்சலை நீக்குகிறது. மேலும் சருமத்திற்கு நீரேற்றத்தை வழங்குகிறது.
அதிக உணர்திறன் கொண்ட சருமம் கொண்டவர்கள் தோல் நிபுணரின் ஆலோசனை பெற்று பயன்படுத்துவது நல்லது.
[பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தச் செய்திகள் / தகவல்கள் மருத்துவ நூல்கள், இணைய தளங்கள், அனுபவப் பகிர்வுகள் அடிப்படையில் தொகுத்துத் தரப்படுகிற பொதுவான ஆலோசனைகள் மட்டுமே. எந்தவொன்றையும் செயல்படுத்தும் முன் உரிய மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவதே நல்லது. எந்த விதத்திலும் ‘தினமணி’ பொறுப்பாகாது.]
summary
Katrina Kaif Reveals Her Best Skin Care Routine Steps For glowing Skin
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
சருமப் பராமரிப்பு: இந்த 5 பொருள்கள் வேண்டாம்!
சருமப் பராமரிப்பு: இந்த 5 பொருள்களைப் பயன்படுத்தாதீர்கள்!
ராணி முகர்ஜியின் ஒரேயொரு பியூட்டி சீக்ரெட் இதுதான்!
குளிர்கால சருமப் பராமரிப்பு டிப்ஸ்!
வீடியோக்கள்
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...