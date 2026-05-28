Dinamani
நீலகிரி உள்பட 14 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை!எந்தக் குழந்தைகளை வைத்து வாக்கு சேகரித்தீர்களோ, அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை! - இபிஎஸ்கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா ராஜிநாமா!‘ஹிட்’ மூலம் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியைப் பிரதமர் அடிப்பார்! தமிழிசை
/
செய்திகள்

வெய்யிலால் சருமப் பிரச்னையா? ஐஸ் க்யூப் தெரபி செய்யுங்கள்!

கோடையில் சருமப் பிரச்னைகளுக்கு இயற்கையான தீர்வு பற்றி...

News image

கோப்புப் படம் - ENS

Updated On :28 மே 2026, 4:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கோடை வெய்யில் வாட்டி வதைக்கிறது. அக்னி நட்சத்திரம் இன்றுடன் நிறைவடைந்தாலும் இன்னும் ஓரிரு வாரங்களுக்கு வெய்யிலின் தாக்கம் அதிகமாகவே இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த கோடையில் சருமத்தைப் பராமரிப்பது என்பது சவாலான காரியம்தான். அந்த வகையில் கோடை வெய்யிலில் சருமப் பிரச்னைகளுக்கு ஐஸ் க்யூப் (ஐஸ் கட்டி)உதவும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

வெய்யில் காரணமாக, சருமம் கருமையாக பொலிவிழந்து காணப்பட்டால் ஐஸ் க்யூப் கொண்டு ஒத்தடம் கொடுக்கலாம். சிலருக்கு அதிக உணர்திறன் கொண்ட சருமமாக இருந்தால் நேரடியாக ஐஸ் கட்டியை வைக்காமல் துணியில் வைத்து ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்.

இது சரும எரிச்சலை, வீக்கத்தைத் தடுக்கும் தன்மை கொண்டது என்பதால் வெய்யிலுக்கு இதமாக இருக்கும். மேலும் சருமத்திற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும்.

இதேபோல ரோஸ் வாட்டர், கற்றாழை, வெள்ளரிக்காய் போன்ற பொருள்களையும் பயன்படுத்தலாம். மஞ்சளுடன் தயிர் அல்லது பால் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம்.

இவற்றில் உங்களுடைய சருமத்திற்கு ஏற்ற ஏதேனும் ஒரு பொருளைத் தேர்வு செய்து அந்தச் சாறை /கலவையை ஐஸ் க்யூப் பெட்டியில் ஊற்றி வைத்து கெட்டியானபிறகு, தேவைப்படும்போது எடுத்து பயன்படுத்தலாம். கோடை காலம் என்பதால் குளிர்ச்சி சருமத்துக்கு இதமாக இருக்கும்.

இந்த பொருள்கள் எல்லாம் சரும எரிச்சலுக்கும் தீர்வாக இருக்கும். சருமம் புத்துணர்ச்சி பெறும்.

[பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தச் செய்திகள் / தகவல்கள் மருத்துவ நூல்கள், இணைய தளங்கள், அனுபவப் பகிர்வுகள் அடிப்படையில் தொகுத்துத் தரப்படுகிற பொதுவான ஆலோசனைகள் மட்டுமே. எந்தவொன்றையும் செயல்படுத்தும் முன் உரிய மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவதே நல்லது. எந்த விதத்திலும் ‘தினமணி’ பொறுப்பாகாது.]

Summary

Ice cube therapy to beat summer skin problems

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சுட்டெரித்த கத்திரி வெய்யில் இன்றுடன் நிறைவு! இனியாவது குறையுமா வெப்பம்?

சுட்டெரித்த கத்திரி வெய்யில் இன்றுடன் நிறைவு! இனியாவது குறையுமா வெப்பம்?

கருக்கல்லில் லாரி மோதி மின்கம்பம் சேதம்: 4 மணி நேரம் மின் தடை

கருக்கல்லில் லாரி மோதி மின்கம்பம் சேதம்: 4 மணி நேரம் மின் தடை

விசைப்படகுகளை சீரமைக்கும் பணியில் மீனவா்கள் மும்முரம்

விசைப்படகுகளை சீரமைக்கும் பணியில் மீனவா்கள் மும்முரம்

கோடையில் பொடுகுத் தொல்லை அதிகம் ஏற்படுவது ஏன்?

கோடையில் பொடுகுத் தொல்லை அதிகம் ஏற்படுவது ஏன்?

விடியோக்கள்

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

சூர்யவன்ஷி, ஆர்ச்சர் சவாலைச் சமாளிக்குமா குஜராத்?

சூர்யவன்ஷி, ஆர்ச்சர் சவாலைச் சமாளிக்குமா குஜராத்?