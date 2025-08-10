சாந்தினி சௌக் மறுமேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் நிதி முறைகேடுகளை அரசு விசாரிக்க வாய்ப்பு!
சாந்தினி சௌக் மறுமேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் ‘நிதி முறைகேடுகள்’ மற்றும் ‘செலவு மிகுதிகள்’ இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டதை அடுத்து, தில்லி அரசு விசாரணையைத் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கேஜரிவால் 2021-இல் திறந்து வைத்த 1.3 கிலோமீட்டா் நீள மறுமேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் திட்டச் செலவு ஆரம்ப மதிப்பீட்டான ரூ.65.6 கோடியிலிருந்து ரூ.145 கோடியாக உயா்ந்தது.
அதிகாரிகளால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களின்படி, சிவில் மற்றும் மின்சாரப் பணிகளுக்கான ஆரம்ப செலவு ரூ.27.79 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது கிட்டத்தட்ட நான்கு மடங்கு அதிகரித்து ரூ.105.93 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது.
‘நிறுவப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, திட்டச் செலவுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்புகளை மீறும் போது திருத்தப்பட்ட அனுமதி பெறப்பட வேண்டும். ஆனால், கட்டாய திருத்தப்பட்ட ஒப்புதலைப் பெறாமல் பொதுப்பணித் துறை அனுமதிக்கப்பட்ட ரூ.99.68 கோடியைத் தாண்டிச் செலவழிப்பதைத் தொடா்ந்தது’ என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
அமைச்சரவையின் ஆய்வைத் தவிா்ப்பதற்காக, ரூ.100 கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள திட்டங்களுக்குத் தேவையான ரூ.145 கோடி திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்குப் பதிலாக, ரூ.40 கோடி கூடுதல் முதற்கட்ட மதிப்பீட்டை மட்டுமே பொதுப்பணித்துறை சமா்ப்பித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
பொதுப்பணித்துறையின் உள் அறிக்கையின்படி, ‘புதிய டெண்டா்களை வெளியிடாமல் அதே ஒப்பந்ததாரா் மூலம் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது கொள்முதல் விதிமுறைகளை நேரடியாக மீறுவதாகும்’ என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
மொத்த ரூ.145.72 கோடியில் ரூ.70 கோடிக்கு மேல் அசல் நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லாத கூடுதல் பொருள்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை அறிக்கை மேலும் வெளிப்படுத்துகிறது. மொத்தத்தில், திட்டத்தின் பல்வேறு அங்கீகரிக்கப்படாத செலவினங்கள் தொடா்பான முறைகேடுகள் ரூ.370 கோடிக்கும் அதிகமாக இருந்தன.
நிதித் துறையின் கட்டாய ஒப்புதல் இல்லாமல் பொதுப்பணித்துறை பராமரிப்புத் தலைவரிடமிருந்து ரூ.30 கோடியை ஷாஜகானாபாத் மறுவளா்ச்சிக் கழகத்திற்கு (எஸ்ஆா்டிசி) திருப்பி அனுப்பியது மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க மீறலாகும். பின்னா் தலைமைப் பொறியாளா் நேரடியாக பொறுப்பான அமைச்சரிடம் கோப்பை சமா்ப்பித்தாா். பொறுப்புச் செயலாளா் மற்றும் நிதித் துறை இரண்டையும் தவிா்த்து, இது விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் கடுமையான மீறலாகும் என்று ஒரு அதிகாரி கூறினாா்.
இந்தக் குறைபாடுகள் திட்டமிடல், மதிப்பீடு மற்றும் நிதிக் கட்டுப்பாட்டில் ஆழமாக வேரூன்றிய குறைபாடுகளைக் குறிக்கின்றன என்று அதிகாரிகள் விவரிக்கின்றனா்.
‘சாந்தினி சௌக் மறுவடிவமைப்புத் திட்டம், விதிகள் வளைக்கப்பட்டு நடைமுறைகள் மீறப்படும்போது பொதுப் பணம் எவ்வாறு தவறாகக் கையாளப்படலாம் என்பதற்கான ஒரு பாடப்புத்தக நிகழ்வாக நிற்கிறது. 2019- ஆம் ஆண்டில், அப்போதைய பொறுப்பான அமைச்சரின் கீழ், செலவுகள் அதிகரித்தன. டெண்டா்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டன, கோடிக்கணக்கில் திருப்பி விடப்பட்டன. அனைத்தும் கட்டாய ஒப்புதல்கள் இல்லாமல் நடந்துள்ளன’ என்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் கூறினாா்.
’எனது மேற்பாா்வையின் கீழ், பொதுப்பணித் துறை முறைகேடுகளுக்கான விளையாட்டு மைதானமாக இருக்காது. மாறாக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறலின் கோட்டையாக இருக்கும். அங்கு ஒவ்வொரு பைசாவும் தனிப்பட்ட நலன்களுக்கு அல்லாமல் மக்களுக்கு சேவை செய்கிறது’’ என்று பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் மேலும் கூறினாா்.
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்த ஆம் ஆத்மி கட்சி இது தொடா்பாக வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘கடந்த 10 ஆண்டுகளாக, ஊழல் கண்காணிப்பு மற்றும் ஏசிபி பாஜகவின் துணைத் தலைவரின் கீழ் இருந்தன என்பதை தில்லி மக்கள் நன்கு அறிவாா்கள். மேலும், ஊழல் அதிகாரிகள் தண்டிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வது துணைத் தலைவரின் கடமையாகும். பல்வேறு பதவிகளுக்கு அதிகாரிகளை நியமித்தது பாஜகவின் துணைத் தலைவா்தான். பழைய வழக்குகள் குறித்து விசாரணைகளைத் தொடங்குவது அவா்களின் துணைத் தலைவரின் திறமையின்மையை மட்டுமே காட்டுகிறது’‘ என்று கூறியது.