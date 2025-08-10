முதியவரை ஏமாற்றி ரூ.14 லட்சம் திருடியவா் கைது
தென்மேற்கு தில்லியின் துவாரகாவில் பராமரிப்பாளராக பணிபுரிந்த ஒருவா் வயதான பெண்ணை ஏமாற்றி ரூ 14 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பணத்தை திருடியதாக ராஜஸ்தானைச் சோ்ந்த ஒருவரை தில்லி போலீசாா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ராஜஸ்தானில் உள்ள சோக்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தீபக் குமாா் சைனி (31) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். போலீசாரின் தகவலின்படி துவாரகாவில் உள்ள ராயல் ரெசிடென்சியில் வசிக்கும் மஞ்சுஷா ராணி குப்தா, தனது முன்னாள் பராமரிப்பாளா் தனது செல்பேசியை அனுமதியின்றி பயன்படுத்தியதாகவும், ஜனவரி 30 முதல் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை வரை பேடிஎம் பணப் பரிவா்த்தனை செயலியை பயன்படுத்தி தனது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து அவரின் கணக்கிற்கு பணத்தை மாற்றியதாகவும் புகாா் அளித்தாா்.
மாா்ச் 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் குப்தாவின் வீட்டில் பணிபுரிந்து வந்த சைனி, நிதி பயன்பாடுகளை நிறுவுவதற்கும், ஓடிபிகளை மீட்டெடுப்பதற்கும், வயதான பெண்மணிக்கு தெரியாமல் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்படாத பரிவா்த்தனைகளையும் மேற்கொள்வதற்கும் தனது தொலைபேசியை அவ்வப்போது பயன்படுத்திக் கொண்டாா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா். குப்தாவின் மொபைல் போனில் இருந்து மொத்தம் 14.35 லட்சம் ரூபாயை அவா் திருடியுள்ளாா்.
விசாரணையின் போது, அழைப்பு பதிவுகள், வாடிக்கையாளா் விண்ணப்ப படிவங்கள், வங்கி பரிவா்த்தனைகள் மற்றும் ஐபி பதிவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை போலீசாா் அடையாளம் கண்டனா். ‘அவா் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது‘ என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
அதிகாரியின் கூற்றுப்படி, ராஜஸ்தானின் சிகாரில் இருந்து சைனி கைது செய்யப்பட்டாா், மேலும் மோசடி பரிவா்த்தனைகள் மற்றும் சூதாட்ட நடவடிக்கைகளின் ஆதாரங்களைக் கொண்ட அவரது செலப்பேசி போலீஸாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, திருடப்பட்ட பணத்தில் பெரும்பகுதியை சூதாட்டத்தில் இழந்ததாகவும், மீதமுள்ள தொகை கிளப்கள் மற்றும் ஹோட்டல்களில் செலவிடப்பட்டதாகவும் அவா் போலீசாரிடம் தெரிவித்தாா். மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையை கண்டுபிடித்து மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருவதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.