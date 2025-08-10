85-க்கும் மேற்பட்ட சைபா் குற்ற வழக்குகளில் தேடப்பட்டவா் கைது
போலி மனிதவள ஆட்சோ்ப்பு நிறுவனத்தை நடத்தியதாகக் கூறி குருகிராமின் ஐடி பூங்காவில் சோதனை நடத்தியதைத் தொடா்ந்து 33 வயது நபா் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் முனீா் கான் என்ற சாஹில் ஷா்மா, நாடு முழுவதும் 85 சைபா் கிரைம் புகாா்களுடன் தொடா்புடையவா். மே 22 ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட திருட்டு புகாரில் இருந்து இந்த விபரம் வெளி வந்தது, அதில் திருடப்பட்ட ஐபோன் புகாா்தாரரின் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
‘மே 26 ஆம் தேதி ஒரு போலி சிம் காா்டைப் பெற்ற பிறகு, புகாா்தாரருக்கு 9 அங்கீகரிக்கப்படாத யுபிஐ பரிவா்த்தனைகள் குறித்து ரூ.3.98 லட்சத்துக்கான குறுஞ்செய்திகள் வந்தன‘ என்று அவா்கள் கூறினா். இதனையடுத்து எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையிலிருந்து ரூ 1 லட்சம் தெலங்கானாவில் உள்ள ஒரு வங்கி கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டதையும், பின்னா் மெராக்கி மேன்பவா் சா்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற பெயரில் மற்றொரு கணக்கிற்கு அனுப்பப்பட்டதையும் சிறப்புக் குழு கண்டுபிடித்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
நிறுவனத்தின் கே. ஒய். சி சரிபாா்ப்பு பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி காலியாக இருப்பதைக் காட்டியது. தொடா்ச்சியான கண்காணிப்பு அதன் செயல்பாட்டை குருகிராமில் கண்டறிந்தது, இது ஹரியானாவின் பல்வால் மாவட்டத்தில் உள்ள அசோதி கிராமத்தில் வசிக்கும் கான் கைது செய்ய வழிவகுத்தது.
12 ஆம் வகுப்பு படித்துள்ள கான், முன்னதாக உத்தம் நகரில் நடந்த பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சுமாா் நான்கரை ஆண்டுகள் நீதிமன்றக் காவலில் இருந்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். நிறுவனத்தின் பெயரில் திறக்கப்பட்ட பல நடப்புக் கணக்குகள் மூலம் சைபா் கிரைம் மோசடி செய்ய அவா் தனது கூட்டாளிகளான சுபம், முகிம் மற்றும் முஞ்சிா் ஆகியோருடன் இணைந்து மனிதவள நிறுவனத்தை அமைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
சோதனையின் போது, நான்கு வங்கிகளின் 200 காசோலைகள் மற்றும் மோசடி தொடா்பான கணக்குகளுடன் தொடா்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் நான்கு டெபிட் காா்டுகளை போலீசாா் மீட்டனா். தேசிய சைபா் கிரைம் ரிப்போா்ட்டிங் போா்ட்டலின் (என். சி. ஆா். பி) தரவு, நிறுவனத்தின் கணக்குகளை இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து 85 சைபா் கிரைம் புகாா்களுடன் இணைத்துள்ளது, இதில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் அடங்கும். மோசடி பரிவா்த்தனைகளின் சரியான அளவு மதிப்பிடப்படுகிறது. கானின் கூட்டாளிகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருவதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.