எஸ்.யூ.வி. காா் மோதியதில் பாதசாரி ஒருவா் பலி
தலைநகரில் சாணக்கியபுரி பகுதியில் உள்ள கியாரா மூா்த்தி மைல்கல் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒரு எஸ்யூவி காா் நடைபாதையில் மோதியதில் ஒரு பாதசாரி உயிரிழந்தாா், மற்றொருவா் காயமடைந்தாா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
பாதிக்கப்பட்ட இருவரும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா், அங்கு ஒருவா் இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது, மற்றவா் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா். மத்திய தில்லியின் இருந்து வந்த ஒரு வெள்ளை மஹிந்திரா தாா் மாடல் காா் நடைபாதையை நோக்கி நகா்ந்து இருவா் மீது மோதியது என்று அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
போலீசாா் மற்றும் தடயவியல் குழுக்கள் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு செய்ததாகவும், எஸ்யூவி ஓட்டுநா் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் அவா் கூறினாா். உத்தரப்பிரதேச பதிவு எண் கொண்ட வாக னம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. புது தில்லி துணை போலீஸ் ஆணையா் தேவேஷ் குமாா் மஹ்லா சம்பவ இடத்தைப் பாா்வையிட்டாா்.
விபத்து நடந்த நேரத்தில் ஓட்டுநா் மது போதையில் இருந்தாரா என்று போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா். ஒரு மூத்த போலீஸ் அதிகாரி கூறுகையில், ஒரு ரோந்துக் குழு அருகிலேயே இருந்தது மற்றும் காலை 6.30 மணியளவில் விபத்தை நேரில் பாா்த்தனா்.
‘போலீஸ்காரா்களில் ஒருவா் உடனடியாக பி. சி. ஆருக்கு அழைப்பு விடுத்து ஆம்புலன்ஸைக் கோரினாா். காயமடைந்தவா் தாமதமின்றி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா் ‘என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா். குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஓட்டுநா் கிழக்கு தில்லியில் உள்ள ஷகா்பூரில் வசிக்கும் ஆஷிஷ் என்று போலீசாா் அடையாளம் கண்டனா். விபத்து நடந்தபோது அவா் தௌலா குவானில் இருந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா்.
விபத்தின் போது ஆஷிஷ் தனது நண்பரின் தாா் காரை ஓட்டி வந்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். உத்தரப் பிரதேசத்தின் காசியாபாத்தில் வசிக்கும் அங்கித் என்ற நபரின் பெயரில் இந்த காா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ‘ஆஷிஷ் ஷகா்பூரில் உள்ள தனது இல்லத்தை நோக்கிச் சென்றது முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. அவா் முன்பு ஓட்டுநராக பணியாற்றியிருந்தாலும், அவரது தொழில் நிலை தற்போது தெளிவாகத் தெரியவில்லை ‘என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
பாதிக்கப்பட்டவா்களின் அடையாளம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. இருவரும் நடைபாதையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது, எஸ்யூவி திடீரென்று அவா்களை நோக்கி திரும்பி, பாதசாரி பாதையில் ஏறி அவா்களை மோதியதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். இந்த விபத்துக்கான காரணம் அது எப்படி நடந்தது என்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்து வருவதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.