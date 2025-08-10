பழமையான வடிகால் அமைப்பில் மாற்றம் செய்ததே மழை நீா் தேங்க காரணம்: பா்வேஷ் சாஹிப் சிங்
தில்லி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் ஞாயிற்றுக்கிழமை கனட்பிளேஸ் பகுதியில் வெளிப்புறத்தில் ஆய்வு செய்தாா். இந்த இடம் ஒரு நாள் முன்னதாக பலத்த மழையைத் தொடா்ந்து வெள்ளத்தில் மூழ்கியது, மேலும் வெள்ளத்திற்கு 100 ஆண்டுகள் பழமையான வடிகால் அமைப்பில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை குற்றம் சாட்டினாா்.
நன்கு அறியப்பட்ட கேக் டா ஹோட்டல் பகுதிக்கு அருகே 100 மீட்டா் நீளத்திற்கு பலத்த மழை காரணமாக தண்ணீா் தேங்கியது. இதற்கு மூல காரணம், ஒரு நூற்றாண்டு பழமையான பீப்பாய் வடிகால் அமைப்பில் உள்ளது என்று அவா் விளக்கினாா். காலப்போக்கில், கன்னாட் பிளேஸ் பகுதியில் கட்டடங்களை நிா்மாணிப்பது இந்த பீப்பாய்களின் அளவைக் குறைத்தது, இயற்கையான ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்தியது மற்றும் அடிக்கடி நீா் தேக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்று அவா் கூறினாா்.
‘இதற்கு தீா்வு காண, வடிகாலின் சுமையை எளிதாக்கவும், நீரை முன்னோக்கி தள்ளவும் இரண்டு உயா் திறன் கொண்ட பம்புகளை நிறுவியுள்ளோம்‘ என்று வா்மா கூறினாா். அமைச்சா் மேலும் தனது நள்ளிரவு பயணத்தின் போது, சில கடைகளுக்குள் தண்ணீா் நுழைந்திருப்பதைக் கவனித்ததாகக் கூறினாா், இது பொதுப்பணித் துறையை பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீா்வுகளைக் கண்டறிய விரிவான ஆய்வை செய்ய தூண்டியது.
கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய ஜாகிரா, மிண்டோ பாலம், மூல்சந்த் மற்றும் ஐ. டி. ஓ உள்ளிட்ட 34 முக்கியமான நீா் தேக்க இடங்கள் இப்போது பிரச்னை இல்லை என்று ஒரு அதிகாரப்பூா்வ அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
‘எங்கு தண்ணீா் தேங்கியுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டாலும், நான் அந்த இடத்திற்கு செல்கிறேன் அல்லது எனது பொறியாளா்களை அனுப்பி ஆய்வு செய்து தாமதமின்றி சிக்கலை சரி செய்கிறேன். இந்த ஆண்டு, பொதுப்பணித்துறை சாலைகளில் நீா் தேக்கம் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம், வரும் ஆண்டுகளில், தில்லி வெள்ளத்தில் இருந்து முற்றிலும் விடுபடுவதை உறுதி செய்வோம் ‘என்று பா்வேஷ் கூறினாா்.
சாக்கடையில் விழுந்து இரண்டரை வயது சிறுவன் இறந்ததற்கு வருத்தம் தெரிவித்த அவா், ‘இது மிகவும் துரதிா்ஷ்டவசமான மற்றும் இதயத்தை உடைக்கும் சம்பவம். இதுபோன்ற துயர சம்பவங்கள் இனி நடக்காமல் இருக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க நாங்கள் உறுதிபூண்டுள்ளோம் ‘என்றாா்.
ஆம் ஆத்மி கட்சி (ஆம் ஆத்மி) ஞாயிற்றுக்கிழமை ‘தாமதமான மற்றும் அா்த்தமற்ற‘ ஆய்வில் கன்னாட் பிளேஸுக்கு விஜயம் செய்ததற்காக பா்வேஷ் மீது கடுமையான விமா்சனத்தை வைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.