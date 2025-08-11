உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை திட்டமிட்ட முறையில் செயல்படுத்துவோம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா உறுதி
நமது நிா்ுபா்
புது தில்லி: தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா, தெரு நாய்களின் அச்சுறுத்தல் மிகப்பெரிய அளவில் பிரச்னையை ஏற்படுத்தியது என்றும், அரசு விரைவில் ஒரு கொள்கையை கொண்டு வந்து உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை திட்டமிட்ட முறையில் செயல்படுத்தும் என உறுதியளித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறுகையில், ‘தில்லி மக்கள் தெரு நாய்களால் வெறுப்படைந்துள்ளனா். இது குறித்து விவாதித்து வருகிறோம். உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் முக்கியமானவை. மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க விரும்புகிறோம். தெரு நாய்களின் பிரச்னை பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. நாங்கள் ஒரு கொள்கையை உருவாக்கி மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவோம்’ என்று உறுதியளித்தாா்.
‘காலக்கெடுவுக்குள் செயல்படுத்தப்படும்’: நகரத்தில் தெரு நாய்களை காப்பகங்களுக்கு மாற்றுவதற்கான உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை தில்லி அரசு காலக்கெடுவுக்குள் செயல்படுத்தும் என்று தில்லி மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா தெரிவித்தாா். ரேபிஸ் மற்றும் தெரு நாய்களின் அச்சத்திலிருந்து தில்லியை விடுவிக்க இந்தத் தீா்ப்பு வழி வகுக்கும் என்று மிஸ்ரா கூறினாா்.
இது தொடா்பாக ‘எக்ஸ்’ தள பதிவில் கபில் மிஸ்ரா, ‘முதல்வா் ரேகா குப்தாவின் தலைமையில், தில்லி அரசின் விலங்குத் துறை இந்த உத்தரவை ஆய்வு செய்வதற்கும், அதை முறையாக செயல்படுத்தும் திசையில் முன்னேறுவதற்கும் அனைத்து துறைகளுடன் இணைந்து செயல்படும்’ என்று தெரிவித்துள்ளாா். மேலும், நீதிமன்ற உத்தரவு காலக்கெடுவுக்குள் செயல்படுத்தப்படும் என்றும், தெரு விலங்குகளின் சரியான நலனில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
உச்சநீதிமன்றம் நகரத்தில் தெரு நாய்களின் அச்சுறுத்தலை ‘மிகவும் கொடூரமானது‘ என்று கூறியதுடன், தில்லி அரசாங்கத்திற்கும் குடிமை அமைப்புகளுக்கும் அனைத்து வட்டாரங்களிலிருந்தும் வழிதவறிச் செல்லும் நாய்களை விரைவாகத் தோ்ந்தெடுத்து அவற்றை காப்பகங்களில் வைத்திருக்குமாறு உத்தரவிட்டது.
நாய் கடித்த சம்பவங்களின் அச்சுறுத்தலைச் சமாளிப்பதற்கான பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்த நீதிமன்றம், தெரு நாய்களை அதிகாரிகள் அழைத்துச் செல்வதற்கு ஏதேனும் நபா் அல்லது அமைப்பு இடையூறாக இருந்தால், அவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தது.
தேசியத் தலைநகரில் ரேபிஸுக்கு வழிவகுக்கும் தெரு நாய் கடிப்பது தொடா்பாக ஜூலை 28- ஆம் தேதி அன்று தொடங்கப்பட்ட ஒரு வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் விசாரித்தது. இதையடுத்து அதிகாரிகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில் ‘தில்லி - என்சிஆா் பகுதிகளில் இருந்து அனைத்து தெரு நாய்களையும் அகற்றி, அவற்றை காப்பகங்களில் பாதுகாக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் நாய்கள் தெருக்களுக்கு மீண்டும் திரும்பக் கூடாது’ என்று கூறியது.