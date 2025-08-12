தெரு நாய்களை குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் அப்புறப்படுத்துவோம்: கபில் மிஸ்ரா
புது தில்லி: நகரத்தில் தெரு நாய்களை காப்பகங்களுக்கு மாற்றுவதற்கான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை தில்லி அரசு காலக்கெடுவுக்குள் செயல்படுத்தும் என்று மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா திங்களன்று தெரிவித்தாா். ரேபிஸ் மற்றும் தெரு நாய்களின் அச்சத்திலிருந்து தில்லியை விடுவிக்க இந்த தீா்ப்பு வழி வகுக்கும் என்று மிஸ்ரா கூறினாா்.
உச்ச நீதிமன்றம் நகரத்தில் தெரு நாய்களின் அச்சுறுத்தலை ‘மிகவும் கொடூரமானது‘ என்று கூறியதுடன், தில்லி அரசாங்கத்திற்கும் குடிமை அமைப்புகளுக்கும் அனைத்து வட்டாரங்களிலிருந்தும் வழிதவறிச் செல்லும் நாய்களை விரைவாகத் தோ்ந்தெடுத்து அவற்றை காப்பகங்களில் வைத்திருக்குமாறு உத்தரவிட்டது.
நாய் கடித்த சம்பவங்களின் அச்சுறுத்தலைச் சமாளிப்பதற்கான பல உத்தரவுகளை பிறப்பித்த நீதிமன்றம், தெரு நாய்களை அதிகாரிகள் அழைத்துச் செல்வதற்கு ஏதேனும் நபா் அல்லது அமைப்பு இடையூறாக இருந்தால், அவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தது.
எக்ஸ் தள பதிவில், மிஸ்ரா, ‘முதல்வா் ரேகா குப்தாவின் தலைமையில், தில்லி அரசாங்கத்தின் விலங்குத் துறை இந்த உத்தரவை ஆய்வு செய்வதற்கும், அதை முறையாக செயல்படுத்தும் திசையில் முன்னேறுவதற்கும் அனைத்து துறைகளுடன் இணைந்து செயல்படும்‘ என்று கூறினாா். நீதிமன்ற உத்தரவு காலக்கெடுவுக்குள் செயல்படுத்தப்படும் என்றும், தெரு விலங்குகளின் சரியான நலனில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் அவா் கூறினாா்.