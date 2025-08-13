மாணவிகளுக்கு மாதவிடாய் விடுமுறை கோரி போராட்டம்!
பெண் மாணவா்களுக்கு ஒரு செமஸ்டருக்கு 12 நாள்கள் மாதவிடாய் விடுப்பு கோரி காங்கிரஸ் மாணவா் பிரிவான என்எஸ்யுஐ புதன்கிழமை தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் போராட்டம் நடத்தியது.
பல மாணவா்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் கலைப் பீடத்தில் ஆா்ப்பாட்டத்திற்காக போலீஸ் வரிசைப்படுத்தல் முன்னிலையில் கூடினா் என்று என். எஸ். யு. ஐ ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. மாதவிடாய் விடுமுறை என்பது ஒவ்வொரு மாணவியின் உரிமையாகும் என்று இந்திய தேசிய மாணவா் சங்கத்தின் (என்எஸ்யுஐ) தேசியத் தலைவா் வருண் சவுத்ரி கூறினாா்.
தில்லி பல்கலைக்கழகம் இந்த விதியை அமல்படுத்தும் வரை நாங்கள் போராட்டத்தைத் தொடருவோம். இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள பல பல்கலைக்கழகங்களில் இந்த விதி உள்ளது. ‘இதற்காக என்எஸ்யூஐ பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்திலும் போராடியுள்ளது‘ ‘என்று அவா் கூறினாா்‘.
மாதவிடாய் விடுமுறைக்கான கோரிக்கையை ஆதரித்து மாணவா் அமைப்பும் கையெழுத்து பிரசாரத்தை நடத்தியது மாதவிடாய் ஆரோக்கியம் கல்வி செயல்திறன், மன நலம் மற்றும் பெண் மாணவா்களின் பங்கேற்பை நேரடியாக பாதிக்கிறது என்று மாணவா் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. இந்த தேவையை புறக்கணிப்பது, பலரை வகுப்புகளைத் தவறவிடவோ அல்லது வருகை விதிமுறைகளைப் பூா்த்தி செய்ய அசௌகரியத்தைத் தாங்கவோ கட்டாயப்படுத்துகிறது.
இந்த சவால்களை அங்கீகரிக்கும் கொள்கையை தில்லி பல்கலைக்கழகம் வகுக்க வேண்டும் என்றும், அத்தகைய விடுப்பைப் பெறும் பெண் மாணவா்களுக்கு கல்வி அபராதம் விதிக்கப்படுவதில்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் என்எஸ்யுஐ கோரியது. வளாகங்களை மேலும் உள்ளடக்கியதாக மாற்றுவதற்காக நாடு முழுவதும் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் பாலின உணா்திறன் கொள்கைகளுக்கு தொடா்ந்து அழுத்தம் கொடுப்பதாக அமைப்பு வலியுறுத்தியது.