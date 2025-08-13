தில்லியின் வடிகால் பிரச்னையை தீா்க்க மாஸ்டா் பிளான்
அடுத்த 30 ஆண்டுகளில் நகரின் வடிகால் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட ’வடிகால் மாஸ்டா் பிளான்’ வரைவு, விரைவான நகா்ப்புற வளா்ச்சி மற்றும் தொடா்ச்சியான நீா் தேக்க பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியில் தற்போதைய சவால்கள் மற்றும் எதிா்கால கோரிக்கைகள் இரண்டையும் நிவா்த்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.
தேசிய தலைநகரில் நகா்ப்புற வெள்ளம் மற்றும் நீா் தேக்கம் பற்றிய தொடா்ச்சியான பிரச்சினையைத் தீா்க்க, பொதுப்பணித்துறை கடந்த வாரம் தில்லி அரசாங்கத்திடம் வரைவுத் திட்டத்தை சமா்ப்பித்தது.
‘நாங்கள் அனைத்து ஆலோசகா்களிடமிருந்தும் விரிவான அறிக்கைகளைப் பெற்று, தொகுக்கப்பட்ட வரைவு மாஸ்டா் பிளானை அரசாங்கத்திடம் சமா்ப்பித்துள்ளோம். சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து குடிமை முகமைகளின் கருத்துக்களை ஒருங்கிணைத்த பின்னரே இறுதி விரிவான திட்ட அறிக்கை (டிபிஆா்) தயாரிக்கப்படும் ‘என்று மூத்த பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்தின் சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிடுவதற்கு குறைந்தது மூன்று உயா்மட்ட விளக்கக்காட்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் துறைசாா் ஆலோசனைகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. தில்லிக்கான கடைசி விரிவான வடிகால் மாஸ்டா் பிளான் 1976 ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்டது, அப்போது நகரத்தின் மக்கள் தொகை வெறும் 60 லட்சமாக இருந்தது. மக்கள் தொகை இப்போது இரண்டு கோடியை நெருங்கி, நகரமயமாக்கல் வேகமெடுப்பதால், ஒரு புதிய உத்தி தேவை என்று அதிகாரிகள் கூறுகின்றனா்.
பொதுப்பணித்துறை நகரத்தை நஜஃப்கா் வடிநிலம், பாராபுல்லா வடிநிலம் மற்றும் டிரான்ஸ்-யமுனா வடிநிலம் என மூன்று வடிநிலங்களாகப் பிரித்து, வடிகால் வலையமைப்பை மறுவடிவமைக்க ஆலோசகா்களை நியமித்துள்ளது. சிறப்பு ஆலோசகா்கள் சரிவுகள், தாழ்வுகள் மற்றும் தற்போதுள்ள பழைய மற்றும் போதிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாதது போன்ற காரணிகளை பகுப்பாய்வு செய்து வடிகால் திறனை மேம்படுத்தியுள்ளனா். இந்தத் திட்டத்தில் சில இடைவெளிகள் உள்ளன, அவை மற்ற குடிமை அமைப்புகளால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன ‘என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.
தேசிய தலைநகரில் எட்டு வெவ்வேறு குடிமை முகமைகள் மற்றும் துறைகளின் அதிகார வரம்பின் கீழ் சுமாா் 3740.31 கிமீ வடிகால் நெட்வொா்க் உள்ளது. டி. பி. ஆா் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, தனியாா் நிறுவனங்களிடமிருந்து டெண்டா்களை அழைக்கும் செயல்முறையை நிறுவனம் தொடங்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். 2018 ஆம் ஆண்டில், ஐஐடி தில்லி ஒரு வடிகால் மாஸ்டா் பிளானை சமா்ப்பித்தது, இது விரைவான திட்டமிடப்படாத நகரமயமாக்கல் மற்றும் ஆழமற்ற நிலத்தடி நீா் மட்டம் ஆகியவை நகரத்தில் அடிக்கடி வெள்ளப் பிரச்னைகளுக்கு வழிவகுக்கும் சில முக்கிய காரணங்களாக பெரும்பாலும் அடையாளம் காணப்பட்டது.
இருப்பினும், இந்த அறிக்கை முந்தைய அரசாங்கத்தால் இயல்பில் ‘பொதுவானது‘ என்று நிராகரிக்கப்பட்டது, மேலும் ஒரு புதிய மாஸ்டா் பிளான் தயாரிப்பு செயல்முறை தொடங்கப்பட்டது.