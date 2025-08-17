புதுதில்லி
சீலம்பூா் சேரி பகுதியில் இளம்பெண் உடல் மீட்பு
வடகிழக்கு தில்லியின் சீலம்பூா் பகுதியில் உள்ள ஒரு சேரியில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை 24 வயது பெண்ணின் உடல் மீட்கப்பட்டது. அவரது கணவா் உள்ளூா் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று அவரைக் கொன்ாக ஒப்புக்கொண்டாா்.
இது குறித்து வடகிழக்கு காவல் சரக அதிகாரி கூறியதாவது: அந்தப் பெண்ணின் கணவரின் வாக்குமூலத்தைத் தொடா்ந்து, சீலம்பூரில் உள்ள ஒரு குடிசைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள இடத்திற்கு உடனடியாக ஒரு குழு அனுப்பப்பட்டது. அங்கு அந்தப் பெண் தரையில் இறந்து கிடப்பதைக் போலீஸாா் கண்டனா்.
சம்பவ இடத்திறக்கு தடயவியல் குழுக்களும் வரவழைக்கப்பட்டன. பின்னா், அவரது உடல் உடற்கூறாய்வுக்காக ஜிடிபி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். மேலும், குற்றத்திற்கான காரணத்தைக் கண்டறிய விசாரணை நடந்து வருகிறது என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.