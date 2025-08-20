தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா மீது தாக்குதல்: ஒருவா் கைது
தலைநகரில் புதன்கிழமை காலை சிவில் லைன்ஸில் உள்ள தனது முகாம் அலுவலகத்தில் ’ஜான் சுன்வாய்’ நிகழ்ச்சியின் போது முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா தாக்கப்பட்டாா், அவரது அலுவலகம் இந்த தாக்குதலை ‘அவரைக் கொல்ல நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சதித்திட்டத்தின்‘ ஒரு பகுதி என்று கூறியுள்ளது.
மூத்த போலீஸ் அதிகாரியின் தகவலின்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட்டில் வசிக்கும் 41 வயதான சாக்ரியா ராஜேஷ்பாய் கிம்ஜிபாய் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறாா். காலை 8.15 மணியளவில் இந்த தாக்குதல் நடந்ததாக அவா் கூறினாா்.
‘இன்று ’ஜன் சுன்வாய்’ நிகழ்ச்சியின் போது தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தாவை ஒருவா் தாக்கினாா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை தில்லி போலீசாா் கைது செய்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா் ‘என்று முதல்வா் அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
தில்லி அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா இது ஒரு சாதாரண தாக்குதல் அல்ல என்றும், தாக்குதல் நடத்தியவா் ‘முதலமைச்சரை தரையில் தள்ளி அடிக்க முயன்றாா்‘ என்றும் கூறினாா். மிஸ்ரா செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘பொதுப்பணியில் 24 மணி நேரமும் அா்ப்பணிப்புடன் இருக்கும் ஒரு பெண் முதல்வா் மீது இதுபோன்ற தாக்குதல் தில்லியில் கேள்விப்படாதது‘ என்று கூறினாா்.
முதலமைச்சருக்கு மருத்துவா்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனா், தற்போது அவா் கண்காணிப்பில் உள்ளாா். பின்னா் அவா் எம். எல். சி (மருத்துவ சட்ட வழக்கு) பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவாா் என்று முதல்வா் அலுவலக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். ஷாலிமாா் பாகில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகளை மேற்கோள் காட்டி, முதல்வா் குப்தா மீதான தாக்குதல் ’நன்கு திட்டமிடப்பட்ட சதித்திட்டத்தின் ‘ஒரு பகுதியாகும் என்று அதிகாரப்பூா்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
தாக்குதல் நடத்தியவா் குறைந்தது 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பே தாக்குதலுக்கான ஏற்பாடுகளைத் தொடங்கியிருப்பதை காட்சிகள் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன என்று அவா்கள் கூறினா். புதன்கிழமை முதல்வா் இல்லத்திற்கு வருகை செய்தபோது சிசிடிவி அவரைப் பதிவு செய்தது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் வளாகத்தை பாா்வையிடுவதையும் , முதலமைச்சரின் இல்லத்தின் காட்சிகளைப் பதிவு செய்வதையும், பின்னா் தாக்குதலை நடத்த முயற்சிப்பதையும் வீடியோ பதிவு காட்டுகிறது. அதில் அவா் ஒரு நாள் முன்பு தனது வருகையின் போது செல்பேசியில் ஒருவருடன் பேசுவதைக் காணலாம்.
சிசிடிவி காட்சிகள் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவா்கள் சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணையை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இதற்கிடையில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் தாயாா் பானுபன் சகரியா, ராஜ்கோட்டில் தனது மகன் எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் தொடா்புபடுத்தப்படவில்லை என்றும், தெரு நாய்கள் மீதான உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கேற்க தேசிய தலைநகருக்குச் சென்ாகவும் கூறினாா். தனது மகன் ஒரு ‘நாய் பிரியா்‘ என்றும் அவா் கூறினாா்.
நாய்கள், மாடுகள் மற்றும் பறவைகளை அவா் நேசிக்கிறாா். அதனால்தான் தில்லியில் உள்ள அனைத்து தெரு நாய்களையும் பிடிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியதை அடுத்து அவா் வருத்தமடைந்தாா், ‘என்று அவா் கூறினாா், அவா் சில நாள்களுக்கு முன்பு ஹரித்வாருக்கு சென்று, உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு எதிரான போராட்டங்களில் பங்கேற்க தில்லி செல்வதாக செல்பேசியில் கூறினாா். ‘அவா் எப்போது திரும்பி வருவாா் என்று நாங்கள் கேட்டபோது அவா் எங்களிடம் சொன்னது அவ்வளவுதான்‘ என்று பானுபன் கூறினாா்.
இந்த சம்பவம் குறித்த விரிவான அறிக்கையை போலீசாா் சமா்ப்பித்த பின்னா் ரேகா குப்தாவின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உள்துறை அமைச்சகம் மறுஆய்வு செய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. ரேகா குப்தாவுக்கு தில்லி காவல்துறையின் ’இசட்’ வகை பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது.
தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்சதேவா செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், முதல்வா் ரேகா குப்தா ‘அதிா்ச்சியடைந்துள்ளாா்‘, ஆனால் அவா் நன்றாக இருக்கிறாா். ‘என்றாா். புதன்கிழமை காலை ’ஜான் சுன்வாய்’ நிகழ்ச்சியின் போது, முதல்வா் வழக்கம் போல் பொதுமக்களுடன் உரையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, ஒரு நபா் அவரை அணுகி, சில ஆவணங்களைக் கொடுத்து, திடீரென்று அவரது கையைப் பிடித்து, அவரை நோக்கி இழுக்க முயன்றாா்.
‘அதைத் தொடா்ந்து நடந்த கைகலப்பில், மக்கள் அவரை பிடித்தனா். அவரது அடையாளம் மற்றும் பிற விவரங்களை போலீசாா் விசாரித்து வருகின்றனா் ‘என்று அவா் மேலும் கூறினாா். முதல்வா் தன்னை அறைந்தாா் அல்லது கல் வீசப்பட்டாா் என்ற செய்திகளை தில்லி பாஜக தலைவா் மறுத்தாா். அரசியலில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை என்றும், ’ஜன் சுன்வாய்’ தொடரும் என்றும் அவா் கூறினாா். அவா் இப்போது ஓய்வெடுத்து வருகிறாா், மேலும் அவா் தனது திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை ரத்து செய்ய மாட்டாா் என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளாா், என்றாா்.
தில்லி முன்னாள் முதல்வரும், சட்டப்பேரவையில் எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான அதிஷியும் இந்த சம்பவத்தை கண்டித்து, முதல்வா் பாதுகாப்பாக இருப்பாா் என்றும், போலீசாா் நடவடிக்கை எடுப்பாா்கள் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.