தில்லி முதல்வா் மீதான தாக்குதல்: காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கண்டனம்
தில்லி முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா மீதான தாக்குதலை ஆம் ஆத்மி மற்றும் காங்கிரஸ் கண்டித்தன, அதே நேரத்தில் தேசிய தலைநகரில் பெண்கள் பாதுகாப்பு பிரச்னை குறித்து காவல்துறையினரிடம் அவா்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனா்.
புதன்கிழமை காலை சிவில் லைன்ஸில் உள்ள அவரது அரசு இல்லத்தில் ’ஜான் சுன்வாய்’ நிகழ்ச்சியின் போது ரேகா குப்தா தாக்கப்பட்டதாக பாஜக தெரிவித்துள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் கைது செய்யப்பட்டு மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
தில்லி முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கேஜரிவால், ஒரு ஜனநாயக அமைப்பில், கருத்து வேறுபாடுகளும் எதிா்ப்பும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவை, ஆனால் வன்முறைக்கு இடமில்லை என்று வலியுறுத்தினாா். தில்லி காவல்துறை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். முதல்வா் முற்றிலும் பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பாா் என்று நம்புகிறேன் ‘என்று அவா் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளாா்.
இந்த தாக்குதலை கண்டித்த முன்னாள் முதல்வா் அதிஷி, ‘தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா மீதான தாக்குதல் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. ஒரு ஜனநாயகத்தில், கருத்து வேறுபாடு மற்றும் எதிா்ப்புக்கு இடம் உள்ளது, ஆனால் வன்முறைக்கு இடமில்லை ‘என்று அவா் எக்ஸ் பதிவில் கூறினாா். குற்றவாளிகள் மீது தில்லி காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அவா் நம்பிக்கை தெரிவித்தாா். ‘முதலமைச்சா் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருக்க விரும்புகிறேன்‘ என்றும் அவா் பதிவிட்டுள்ளாா்.
இதுபோன்ற செயல்களை அனைத்து கட்சிகளும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கண்டிக்க வேண்டும் என்று தில்லி முன்னாள் அமைச்சரும் ஆம் ஆத்மி தி ல்லி பிரிவின் தலைவருமான சவுரப் பரத்வாஜ் கூறினாா். ஜனநாயகத்தில் வன்முறைக்கு இடமில்லை. இந்தச் சம்பவத்தை நாங்கள் முழுமையாகக் கண்டிக்கிறோம். தில்லி முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கேஜரிவால் தாக்கப்பட்ட போதெல்லாம், மக்கள் கோபமடைந்ததாகவும், எனவே இந்த சம்பவங்கள் நடந்ததாகவும் பாஜக செய்தித் தொடா்பாளா்கள் கூறினா். நாங்கள் ஒரு சொல்ல மாட்டோம். தில்லி மக்கள் ரேகா குப்தா மீது அதிருப்தி அடைந்துள்ளனா், ஆனால் வன்முறை தீா்வு அல்ல. எந்த வகையான வன்முறையும் நியாயப்படுத்தப்படாது ‘என்று அவா் கூறினாா்.
தில்லி காங்கிரஸ் தலைவா் தேவேந்தா் யாதவ் இந்த தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா். ‘முதல்வா் தாக்கப்பட்டிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது. தில்லியில் பெண்கள் பாதுகாப்பாக இல்லை என்ற உண்மையையும் இது அம்பலப்படுத்துகிறது. மக்கள் பாதுகாப்புக்காக இங்கு வருகிறாா்கள். பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்த பிரச்னையை போலீசாா் எழுப்ப வேண்டும் ‘என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.