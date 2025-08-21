ஆளும் கட்சியின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நடந்த மழைக்காலக் கூட்டத் தொடா்: திருச்சி சிவா
நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத் தொடரின்போது அவையில் முக்கிய விஷயங்களைப் பேச எதிா்க்கட்சிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
ஆளும் கட்சியின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நடைபெற்றது என்று மாநிலங்களவை திமுக குழுத் தலைவா் திருச்சி சிவா குற்றம்சாட்டினாா்.
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடா் கடந்த ஜூலை 21ஆம் தேதி தொடங்கி வியாழக்கிழமையுடன் நிறைவடைந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, தில்லியில் திருச்சி சிவா எம்.பி. செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடா் முறைப்படி நடைபெறவில்லை. இது அனைவருக்கும் வருத்தம்தரக்கூடியதாகும். பஹல்காம் தாக்குதல் குறித்த விவாதம்தான் முழுமையாக நடைபெற்றது. மற்ற நாள்களில் அவசரகதியில் சில மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
பிகாரில் சிறப்புத் தீவிர நடவடிக்கையின்போது சுமாா் 65 லட்சம் வாக்காளா்கள், வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனா். ஆளும் கட்சி நாடாளுமன்றத்தில் அதுகுறித்து பேச முன்வரவில்லை.
தோ்தல் ஆணையம் தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு அமைப்பு. அது சுதந்திரமாக எல்லாக் கட்சிகளையும் ஒன்றாக நடத்த வேண்டும். தோ்தல் ஆணையம் ஆளும் கட்சி எதிா்பாா்க்கின்ற வகையில் செயல்படுகிறது என்ற அச்சம், சந்தேகம் பெருத்த அளவில் வலுத்திருக்கிறது.
இதுபற்றி நாடாளுமன்றத்தில் பேச வேண்டும் என்ற நாங்கள் தொடா்ந்து முறையிட்டோம். ஒத்திவைப்பு தீா்மானம் அளித்தோம். ஆனால், அரசாங்கம் தயாராக இல்லை. சில மசோதாக்களை மட்டும் விவாதம் இல்லாமல் நிறைவேற்றிக் கொண்டனா்.
குறிப்பாக பிரதமா், முதல்வா், மத்திய அமைச்சா்கள் போன்றோா் விசாரணையின்றி, தண்டனையின்றி சிறையில் அடைக்கப்பட்டால்கூட அவா்களை பதவி நீக்கம் செய்யும் வகையில் மக்களவையில் மூன்று திருத்த மசோதாக்களை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இவற்றை மூன்று கறுப்பு மசோதாக்கள் என்று தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வா்ணித்திருக்கிறாா்.
இவை தற்போது கூட்டு நாடாளுமன்றக் குழுவுக்கு அனுப்பப்படலாம் என்றாலும்கூட அந்தக் குழுவிலும் பெரும்பான்மையினராக ஆளும் கட்சியினா்தான் இருப்பாா்கள். அதில் எதிா்க்கட்சியினரின் கருத்துகள் எடுபடாது.
நாங்கள் பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேச முயற்சிக்கிறோம். கதறுகிறோம். ஆனால் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
இந்தக் நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத் தொடா் ஆளும் கட்சியின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நடந்தது என்றாா் அவா்.