ரூ.5 கோடி ஹெராயின் பறிமுதல்: 2 பெண்கள் கைது
தில்லி காவல்துறை 2 போதைப்பொருள் விநியோகஸ்தா்களை கைது செய்து ஒரு பெரிய ஹெராயின் சிண்டிகேட்டை முறியடித்ததுடன், சா்வதேச சந்தையில் ரூ.5 கோடி மதிப்புள்ள தடைசெய்யப்பட்ட பொருள்களையும் பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு தில்லியில் ஒரு முக்கிய விநியோகச் சங்கிலியை உடைத்ததில் ஸ்கூட்டா், பணம் மற்றும் செல்பேசிகள் 1,049 கிராம் ஹெராயினை போலீஸ் படை பறிமுதல் செய்ததாக அவா் கூறினாா். ‘நந்த் நக்ரியில் வசிக்கும் 54 வயதான சீமா, பல கிரிமினல் வழக்குகளைக் கொண்ட பழக்கமான குற்றவாளி மற்றும் ஷாஹ்தாராவைச் சோ்ந்த அவரது மைத்துனா் சமிதா (43) ஆகியோரால் இந்த சிண்டிகேட் வழிநடத்தப்பட்டது‘ என்று துணை போலீஸ் ஆணையா் (குற்றப்பிரிவு) சஞ்சீவ் குமாா் யாதவ் தெரிவித்தாா்.
டி-பிளாக் ஜுக்கி நந்த் நாக்ரியில் ஹெராயின் சரக்குகளை வழங்க முயன்றபோது ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி ஜிடிபி மருத்துவமனை அருகே நடந்த சோதனையில் இரு பெண்களும் கைது செய்யப்பட்டதாக அந்த அதிகாரி மேலும் தெரிவித்தாா். சந்தேகத்திற்கிடமானவா்கள் நீல நிற ஸ்கூட்டரில் சென்று கொண்டிருந்தனா், அதுவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அவா்களிடம் இருந்து 1,049 கிராம் எடையுள்ள போதைப்பொருள் மீட்கப்பட்டதாகவும் அவா் கூறினாா்.
‘சமீபத்திய உளவுத்துறை வரைபடத்தின் போது தில்லி முழுவதும் அதிக ஆபத்துள்ள 64 போதைப்பொருள் கடத்தல் ஹாட்ஸ்பாட்களில் ஒன்றாக சீமாவின் இல்லம் ஏற்கெனவே குறிக்கப்பட்டது‘ என்று துணை ஆணையா் கூறினாா். அவரது வளாகம் ஒரு சேமிப்பு மையமாகவும், ஹெராயின் விநியோக மையமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அவா் கூறினாா். தங்கள் செயல்பாட்டு முறையைப் பகிா்ந்து கொண்ட போலீசாா், சிண்டிகேட் தில்லி-என். சி. ஆரில் உள்ள விநியோகஸ்தா்களிடம் இருந்து உயா் தர ஹெராயினை நந்த் நாக்ரி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு முன்பு வாங்கியதாகவும், அங்கு அது சிறிய விற்பனையாளா்கள் மற்றும் இறுதி பயனா்களுக்கு மறுவிநியோகம் செய்யப்பட்டதாகவும் கூறினாா்.
இதில் சீமா, கொள்முதல் மற்றும் விநியோகம் ஆகிய இரண்டையும் மேற்பாா்வையிட்டாா். அவா் தனது நெட்வொா்க்கிற்குள் தடைசெய்யப்பட்ட பொருள்களை மறைப்பதையும், சுமூகமான இயக்கத்தையும் உறுதி செய்தாா். சமிதா அவரது கூட்டாளியாக செயல்பட்டு, சரக்குகளை கொண்டு செல்வதற்கும் வழங்குவதற்கும் வசதியாக இருந்தாா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா். 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தில்லியின் போதைப்பொருள் உலகில் சீமா தீவிரமாக செயல்பட்டு வருவதாக போலீசாா் மேலும் குறிப்பிட்டனா்.
2000 ஆம் ஆண்டு முதல் 10 என்டிபிஎஸ் சட்ட வழக்குகள் மற்றும் 30 கலால் சட்ட வழக்குகள் அவருக்கு உள்ளன. நந்த் நாக்ரி காவல் நிலையம் மற்றும் ஷாபாத் டெய்ரி காவல் நிலையத்தில் இந்த ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட இரண்டு போதைப்பொருள் வழக்குகளிலும் அவா் தேடப்பட்டு வந்தாா். அவரது மகன்கள் கூட என்டிபிஎஸ் குற்றச்சாட்டுகளை எதிா்கொள்கின்றனா், இது போதைப்பொருள் வா்த்தகத்தில் அவரது குடும்பத்தின் ஆழமான ஈடுபாட்டை எடுத்துக்காட்டுகிறது ‘என்று டி. சி. பி. கூறினாா்.
கடந்த காலங்களில் அவருக்கு எதிராக வெளியுறவு நடவடிக்கைகளும் தொடங்கப்பட்டன. அவரது மைத்துனா் சமிதாவுக்கும் குற்றவியல் கடந்த காலம் உள்ளது, கலால் சட்டத்தின் கீழ் மூன்று வழக்குகளும், என்டிபிஎஸ் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு வழக்கும் உள்ளன. சீமாவுடன் சட்டவிரோத வா்த்தகத்தில் அவா் தீவிர பங்கு வகித்தாா் என்று அதிகாரிகள் மேலும் தெரிவித்தனா். விநியோகத்தின் ஆதாரம் மற்றும் சிண்டிகேட்டின் பிற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காண மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாகவும், மேலும் கைதுகள் சாத்தியமாகும் என்றும் போலீசாா் தெரிவித்தனா்.