பிரபல யூடியூபா் வீட்டின் முன் குற்றச்சாட்டு: 2 போ் கைது

பிரபல யூடியூபா் வீட்டின் முன் குற்றச்சாட்டு: 2 போ் கைது
புது தில்லி: ஹரியானாவின் குருகிராமில் உள்ள யூடியூபா் எல்விஷ் யாதவின் இல்லத்திற்கு வெளியே சமீபத்தில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் நீரஜ் ஃபரித்புரியாவின் ஹிமான்ஷு பாவ் கும்பலின் இரண்டு சந்தேகத்திற்குரிய 2 போ் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசாா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் ஃபரிதாபாத்தைச் சோ்ந்த கௌரவ் சிங் என்ற நிக்கா (22) மற்றும் பிகாரின் தைமூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பிசிஏ மாணவா் ஆதித்யா திவாரி (19) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். போலீசாரின் கூற்றுப்படி, ரோஹினியின் ஷாபாத் டெய்ரியில் உள்ள கேரா கால்வாய் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் ஒரு நடவடிக்கையின் போது இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனா்.
ஒரு ரகசிய தகவலின் பேரில், ஏ. சி. பி ராகுல் குமாா் சிங்கின் கீழ் இன்ஸ்பெக்டா்ஸ் பூரன் பந்த், ரவி துஷிா் மற்றும் பிரஹம் பிரகாஷ் தலைமையிலான போலீஸ் குழு, கும்பலின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவா்கள் தில்லியில் மற்றொரு தாக்குதலுக்காக மீண்டும் குழுமியுள்ளதாக தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து ஒரு திட்டத்தை அமைத்தது.
‘இடைமறிக்கப்பட்டபோது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவா் போலீஸ் படை மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த ஒரு துப்பாக்கியை வெளியே இழுக்க முயன்றாா், ஆனால் அவா்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துவதற்கு முன்பே இருவரும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டனா்‘ என்று துணை போலீஸ் ஆணையா் (சிறப்பு பிரிவு) அமித் கௌசிக் கூறினாா். அவா்களிடமிருந்து ஒரு கைத்துப்பாக்கி, நான்கு நேரடி தோட்டாக்கள் மற்றும் ஒரு செல்பேசி ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி எல்விஷ் யாதவின் வீடு மீதான தாக்குதலுக்கு ஆயுதங்கள், நிதி மற்றும் தளவாடங்களை ஏற்பாடு செய்த சிறையில் அடைக்கப்பட்ட குண்டா் நீரஜ் ஃபரித்புரியா மற்றும் அவரது கூட்டாளி ஹிமான்ஷு பாவ் ஆகியோரின் உத்தரவின் பேரில் இருவரும் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
‘குருகிராம் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, அவா்கள் இந்திய-நேபாள எல்லையை நோக்கி தப்பிக்க முயன்ாகவும், ஆனால் தில்லியில் ஒரு புதிய பணிக்காக மீண்டும் அழைக்கப்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் ஒப்புக்கொண்டனா்‘ என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா். ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி அதிகாலையில், பைக்கில் வந்த 3 போ் குருகிராமின் செக்டா் 56 இல் உள்ள யாதவின் இல்லத்தை அடைந்தனா், அங்கு அவா்களில் இருவா் தப்பிக்கும் முன் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்திற்கு பாவ் கும்பல் பின்னா் சமூக ஊடகங்களில் பொறுப்பேற்றது.
கடந்த ஆண்டு ராஜஸ்தானில் ஒரு சிலை சேதப்படுத்தப்பட்டது தொடா்பாக கவுரவ் சிங்கிற்கு முந்தைய வழக்கு இருந்ததாகவும், ஆதித்யா திவாரிக்கு முன் குற்றவியல் பதிவு இல்லை என்றும் போலீசாா் குறிப்பிட்டனா். ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் சிறப்பு பிரிவு காவல் நிலையத்தில் புதிய வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. புலனாய்வாளா்கள் இப்போது கும்பலின் மற்ற உறுப்பினா்கள் மற்றும் நிதியாளா்களைக் கண்காணித்து வருகின்றனா், மேலும் தாக்குதலுக்குப் பின்னால் உள்ள பெரிய சதி குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். மேலும் விசாரணை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் அவா்கள் தெரிவித்தனா்.