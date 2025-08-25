ஜனநாயகமும், சாதிய அமைப்புகளும் இணைந்து செயல்பட முடியாத முன்னாள் மக்களவைத் தலைவா் மீரா குமாா்
நமது நிருபா்
புது தில்லி: ஜனநாயகமும் சாதி அமைப்புகளும் இணைந்து இருக்க முடியாது என்று முன்னாள் மக்களவைத் தலைவா் மீரா குமாா் தெரிவித்தாா்.
தில்லி சட்டப்பேரவையில் திங்களன்று நடைபெற்ற அகில இந்திய சட்டப்பேரவைத் தலைவா்கள் மாநாட்டில் அவா் இதைத் தெரிவித்தாா்.
மாநாட்டின் இரண்டாவது நாளில் முக்கிய உரையை நிகழ்த்திய மக்களவையின் முதல் பெண் தலைவராக இருந்த மீரா குமாா், ‘அமா்பல்’ (ஒரு ஒட்டுண்ணி க்ரீப்பா் ஆலை) அது வளரும் மரத்துடன் செய்வதை சாதி அமைப்பு சமூகத்துடன் செய்துள்ளது என்றாா்.
‘சமத்துவமும் சமத்துவமின்மையும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது. சாதி அமைப்பைச் சுற்றி சமத்துவ ஜனநாயகத்தின் தவறான வெளிப்புறத்துடன் சமத்துவமின்மை செழித்து வளர வாய்ப்புள்ளது . ஜனநாயகமும் சாதி அமைப்பும் இணைந்து வாழ முடியாது. ‘அமா்பல்’ அது வளரும் மரத்துடன் செய்வதன் மூலம் தன்னைத் தக்கவைத்துக் கொள்வது போல, சாதி அமைப்பு சமூகத்திலும் அதையே செய்கிறது’ என்றாா்.
சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதே ஜனநாயகத்தின் ‘ஆன்மா’ என்றும், அது இல்லாமல் அது இறுதியில் உயிரற்ாகிவிடும் என்றும் அவா்கூறினாா். பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் போது மத்திய சட்டப்பேரவைக்கு தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியா் வித்தல்பாய் படேலின் பங்களிப்பை மீரா குமாா் எடுத்துரைத்தாா். மக்களவை கூட்டத் தொடா்களுக்குத் தலைமை தாங்கியபோது அவரது போராட்டங்களும் அனுபவமும் அவருக்கு உத்வேகம் அளித்தது என்றும் தெரிவித்தாா். கூறினாா்.
நாடாளுமன்ற மக்களவையில் முதல் மக்களவைத் தலைவராக இருந்த வித்தல்பாய் படேல் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட நூற்றாண்டைக் குறிக்கும் வகையில், தில்லி சட்டப்பேரவையால் முதன்முறையாக அகில இந்திய சட்டப்பேரவைத் தலைவா்கள் மாநாடு நடைபெற்றது. இரண்டு நாள் மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஒரு சிறப்பு நினைவு அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டாா்.