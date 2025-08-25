ராம்லீலா மைதானத்தில் போலீஸாா் அத்துமீறல்: எஸ்.எஸ்.சி. ஆா்வலா்கள் புகாா்
நமது நிருபா்
புது தில்லி: ஆள் சோ்ப்பு தோ்வுகளில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக 1,000-க்கும் மேற்பட்ட பணியாளா் தோ்வு ஆணைய (எஸ்.எஸ்.சி.) ஆா்வலா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையில் ராம்லீலா மைதானத்தில் போராட்டம் நடத்தினா். அப்போது, அப்போராட்டம் காவல்துறையினருடனான மோதல்களில் முடிந்தது.
காவல்துறை மற்றும் ஆசிரியா்கள் இருவரையும் ‘துரோகம் மற்றும் அத்துமீறல்’ என்று எஸ்.எஸ்.சி. ஆா்வலா்கள் குற்றம்சாட்டிய போதிலும், தில்லி காவல்துறை அக்குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தது. போராட்டமும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட காலக்கெடுவைத் தாண்டிச் சென்றது.
போராட்டத்திற்கு அனுமதி பெற்றிருந்த ராம் என்ற ஆா்வலா், திங்கள்கிழமை செய்தியாளா் கூட்டத்தில் கூறுகையில், ஆா்வலா்கள் வழிநடத்த வேண்டிய போராட்டத்தை ஆசிரியா்கள் தங்கள் வசமாக்கிக் கொண்டதாக குற்றம் சாட்டினாா்.
அவா் மேலும் கூறுகையில், ‘எந்த ஆசிரியரும் தலைமை தாங்க மாட்டாா்கள் என்று நாங்கள் முடிவு செய்திருந்தோம். ஆனால், அவா்கள் சொகுசு காா்கள் மற்றும் மெய்க்காப்பாளா்களுடன் வந்தபோது, அவா்கள் எங்கள் மைக்ரோஃபோன்களைப் பறித்துக்கொண்டனா். மதியத்திற்குள் போராட்டத்தை நிறுத்த நாங்கள் தயாராக இருந்தோம். போலீஸாரும் ஆசிரியா்களும் மாணவா்களுக்கு அநீதி இழைத்தனா்’ என்றாா்.
இரவில் போலீஸாா் மின்சாரத்தை துண்டித்த பிறகு பெண்கள் துன்புறுத்தப்பட்டதாக அஹானா என்ற பெண் ஆா்ப்பாட்டக்காரா் குற்றம் சாட்டினாா். அவா் கூறுகையில், ‘எங்கள் உடைகள் கிழிக்கப்பட்டன. எங்களை இருட்டில் துன்புறுத்தினா்’ என்றாா்.
மற்றொரு ஆா்வலா் கூறுகையில், ‘போராட்டக்காரா்களை மேடையில் இருந்து இழுத்துச் சென்று சிவில் உடையில் இருந்த போலீஸாா் தாக்கினா்’ என்றாா்.
கடந்த மாதம் நடத்தப்பட்ட இதேபோன்ற போராட்டத்தைத் தொடா்ந்து, ஆகஸ்ட் கிராந்தி ஆஃப் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் என்ற பெயரில் இந்த ஆா்ப்பாட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இக்குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து, தில்லி காவல்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை கூட்டத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. பலமுறை எச்சரித்த போதிலும், கிட்டத்தட்ட 100 போராட்டக்காரா்கள் வெளியேற மறுத்துவிட்டனா். கலைந்து செல்லவைக்கும் நடவடிக்கையின்போது, 40 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
போலீஸாா் மேலும் கூறுகையில், ‘சில போராட்டக்காரா்களின் ஆக்ரோஷமான நடத்தை காரணமாக மூன்று பெண் காவலா்கள் உள்பட ஐந்து போ் காயமடைந்தனா். தடியடி ஏதும் நடத்தப்படவில்லை.
உறுதிமொழியை மீறியதால், ஆகஸ்ட் 25 அன்று போராட்டத்திற்கான அனுமதி திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பிஎன்எஸ் பிரிவு 223பி- இன் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது’ என்றனா்.
ஜூலை 24 முதல் ஆகஸ்ட் 2 வரை நடைபெற்ற ‘எஸ்எஸ்சி செலக்ஷன் போஸ்ட் ஃபேஸ்-13’ தோ்வின்போது கவனிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் இடையூறுகள் மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக ராம்லீலா மைதானத்தில் ஆா்வலா்கள் கூடியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.