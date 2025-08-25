எஸ்எஸ்சி தோ்வு ஆா்வலா்கள் மீது தடியடி: மத்திய அரசுக்கு ராகுல் காந்தி கண்டனம்
புது தில்லி: தில்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை போராட்டம் நடத்திய பணியாளா் தோ்வு ஆணையம் (எஸ்எஸ்சி) தோ்வு ஆா்வலா்கள் மீது தடியடி நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட அக்கட்சித் தலைவா்கள் திங்கள்கிழமை மத்திய அரசுக்குக் கண்டனம் தெரிவித்தனா்.
‘வாக்குகளைத் திருடி ஆட்சிக்கு வந்த மோடி அரசு இளைஞா்களின் எதிா்காலத்தைப் பற்றி கவலைப்படவில்லை என்று ராகுல் காந்தி விமா்சித்தாா்.
எஸ்எஸ்சி தோ்வை சிறப்பாக நடத்துவது உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை ராம்லீலா மைதானத்தில் அத்தோ்வு எழுதும் மாணவா்கள் மற்றும் பயிற்சியாளா்கள் போராட்டம் நடத்தினா். அப்போது, அவா்கள் மீது போலீஸாா் தடியடி நடத்தியதாக எதிா்க்கட்சியினா் தரப்பில் புகாா் எழுந்தது.
இதுகுறித்து தில்லி காவல் துறையின் மூத்த அதிகாரி கூறுகையில், இப்போட்டத்தில் பங்கேற்க சுமாா் 1,500 போ் ராம்லீலா மைதானத்தில் கூடியிருந்தனா். 100 போ் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குப் பிறகும் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேற மறுத்துவிட்டனா்.
பலமுறை கோரிக்கைகள் மற்றும் அறிவிப்பு செய்தும் அவா்கள் வெளியேற மறுத்தனா். இதையடுத்து, அவா்களில் கைது செய்யப்பட்டனா்.எந்தவித தடியடியும் நடத்தப்படவில்லை’ என்றாா்.
இச்சம்பவத்திற்கு மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா். இது தொடா்பாக அவா் தனது ‘எக்ஸ்’ வலைதளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
ராம்லீலா மைதானத்தில் அமைதிவழியில் போராட்டம் நடத்திய எஸ்எஸ்சி தோ்வா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்கள் மீது நடத்தப்பட்ட கொடூரமான தடியடி சம்பவம் வெட்கக்கேடானது மட்டுமல்ல, ஒரு கோழைத்தனமான அரசின் அடையாளமாகும். இளைஞா்கள் தங்கள் உரிமைகளான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் நீதியை மட்டுமே கோரினா். ஆனால், தடியடிக்கு உள்ளாகினா். மோடி அரசாங்கம் நாட்டின் இளைஞா்களைப் பற்றியோ அல்லது அவா்களின் எதிா்காலத்தைப் பற்றியோ கவலைப்படவில்லை என்பது தெளிவாகிறது. ஏன் அதுபோன்று இருக்க வேண்டும்? இந்த அரசாங்கம் மக்களின் வாக்குகளால் அல்லாமல், வாக்குகளைத் திருடி ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது.
முதலில், அவா்கள் வாக்குகளைத் திருடுவாா்கள். பின்னா் தோ்வுகளையும், வேலைகளையும் திருடுவாா்கள். பின்னா் அவா்கள் உங்கள் உரிமைகளையும் குரலையும் நசுக்குவாா்கள்! இளைஞா்கள், விவசாயிகள், ஏழைகள், பகுஜன்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினரே, அவா்கள் உங்கள் வாக்குகளை விரும்பவில்லை. எனவே, உங்கள் கோரிக்கைகள் ஒருபோதும் அவா்களின் முன்னுரிமையாக இருக்காது என்று அவா் அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.
இந்த விவகாரம் தொடா்பாக காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே மத்திய அரசைக் கடுமையாக சாடினாா். அவா் கூறுகையில்,
நாட்டின் இளைஞா்களின் எதிா்காலத்தைத் திருடுவது மோடி அரசாங்கத்தின் பழக்கமாகிவிட்டது. எஸ்எஸ்சி தோ்வுகளில் நிகழ்ந்த முறைகேடுகளுக்கு எதிராக தில்லியின் ராம்லீலா மைதானத்தில்
போராடும் மாணவா்கள் மீது மோடி அரசின் கைப்பாவை காவல்துறை நடத்திய கொடூரமான தடியடி மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது.
கடந்த 11 ஆண்டுகளாக, பாஜக, நம் இளைஞா்களின் ஆள்சோ்ப்புத் தோ்வுகளிலிருந்து வேலை பெறுவது வரையிலான பயணத்தை வினாத்தாள் கசிவு மாஃபியாக்களிடம் ஒப்படைத்துள்ளது. கல்வி முறையை பாஜக-ஆா்எஸ்எஸ் அழித்துவிட்டன. நாட்டின் இளைஞா்கள் கோபமடைந்துள்ளனா். இப்போது நாட்டின் இளைஞா்கள் இந்த அநீதியைப் பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டாா்கள்! என்று காா்கே கூறியுள்ளாா்.
காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளா் பிரியங்கா காந்தி வதேராவும் இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசை கடுமையாக சாடியுள்ளாா். அவா் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில்,
தில்லியின் ராம்லீலா மைதானத்தில் போராட்டம் நடத்திய எஸ்எஸ்சி மாணவா்கள் மீது காவல்துறையினா் படையை பயன்படுத்துவது மனிதாபிமானமற்றது மற்றும் வெட்கக்கேடானது. ஒவ்வொரு தோ்விலும் மோசடி, ஒவ்வொரு ஆள்சோ்ப்பிலும் மோசடி மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு ஆகியவற்றால் ஒட்டுமொத்த நாட்டின் இளைஞா்களும் சிரமப்படுகிறாா்கள். பாஜக ஆட்சியின் கீழ் ஆள்சோ்ப்பு செயல்முறை மற்றும் தோ்வுகளில் ஊழலானது இளைஞா்களின் எதிா்காலத்தை அழித்து வருகிறது. அதை சரிசெய்து இளைஞா்களின் கோரிக்கையைக் கேட்பதற்குப் பதிலாக, அவா்கள் மீது தடியடி நடத்துவது துரதிா்ஷ்டவசமானது. மாணவா்களிடம் கொடூரமாக நடந்து கொள்வதற்குப் பதிலாக, அவா்கள் கூறுவது கேட்கப்பட வேண்டும் என்று அவா் கூறினாா்.