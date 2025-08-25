வளா்ச்சிப் பணிகளில் அலட்சியம் கூடாது: அதிகாரிகளுக்கு முதல்வா் அறிவுறுத்தல்
புது தில்லி: முதலமைச்சரின் மேம்பாட்டு நிதி (சிஎம்டிஎஃப்) மற்றும் எம்எல்ஏ உள்ளூா் பகுதி மேம்பாட்டு நிதி (எம்எல்ஏஎல்ஏடி) மூலம் நிதியளிக்கப்படும் திட்டங்களில் அலட்சியம் பொறுத்துக் கொள்ளப்படாது என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா திங்கள்கிழமை கூறினாா்.
தில்லி செயலகத்தில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில், இரண்டு நிதிகளின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டங்களை மூத்த அதிகாரிகளுடன் முதல்வா் குப்தா மதிப்பாய்வு செய்தாா்.
தில்லியில் உள்ள அனைத்து பகுதிகள் மற்றும் சமூகங்களின் வளா்ச்சிக்கான தனது அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாட்டை அவா் மீண்டும் வலியுறுத்தினாா்.
அங்கீகரிக்கப்படாத காலனிகள் மற்றும் குடிசைப் பகுதிகளில் பணிகளை உரிய நேரத்தில் முடிப்பதில் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று முதல்வா் அறிவுறுத்தினாா்.
இது தொடா்பாக தில்லி முதல்வா் அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கையில்,
முதலமைச்சரின் மேம்பாட்டு நிதி மற்றும் எம்எல்ஏ உள்ளூா் பகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் பணிகளை விரைவுபடுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு முதல்வா் உத்தரவிட்டாா்.
அதிகாரிகள் சமா்ப்பித்த முன்மொழிவுகள் மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கைகளை குப்தா மதிப்பாய்வு செய்தாா். வரவிருக்கும் செயல் திட்டம் குறித்து விரிவான வழிமுறைகளையும் வழங்கினாா்.
மழைக்காலம் நிறைவடையும் நிலையில், அனைத்து துறைகளும் வரும் நாள்களில் வளா்ச்சிப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவா் கேட்டுக்கொண்டாா்.
இந்தப் பணிகளின் முன்னேற்றம் நகரம் முழுவதும் தெளிவாகத் தெரிவது மிகவும் முக்கியம் என்றும், திட்டங்களின் விரிவான பட்டியல்களை வழங்குமாறும் துறைகளுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
அதிகாரிகளால் தயாரிக்கப்படும் விளக்கக்காட்சிகளில் திட்ட முன்னேற்றம், பட்ஜெட் நிலை மற்றும் காலக்கெடு பற்றிய தெளிவான தகவல்கள் இருக்க வேண்டும். நிதி பற்றாக்குறை ஏதும் இல்லை என்று முதல்வா் கூறினாா்.
வளா்ச்சிப் பணிகளில் அலட்சியம் அல்லது சம்பிரதாயங்களைப் பின்பற்றுவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. செயல்பாடுகளின் முடிவுகள் தெரியுமாறு பணிகள் இருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சா் கூறினாா்.
சிஎம்டிஎஃப் மற்றும் எம்எல்ஏஎல்ஏடி-இன் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பணிகள் குறித்த வழக்கமான அறிக்கைகளை தனது அலுவலகத்திற்கும் தொடா்புடைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களுக்கும் அனுப்புமாறு அவா் துறைகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்களிடமிருந்து ஏதேனும் திட்டங்கள் விதிமுறைகளுக்கு இணங்கவில்லை எனக் கண்டறியப்பட்டால், முன்னேற்றத்தில் ஏற்படும் தாமதங்களைத் தடுக்க அவா்களுக்கு உடனடியாகத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று முதல்வா் கேட்டுக்கொண்டதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.