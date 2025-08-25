நொய்டாவில் வரதட்சணை கேட்டு பெண்ணுக்கு தீ வைப்பு: மைத்துனா் உள்பட 3 போ் கைது
புது தில்லி: கிரேட்டா் நொய்டாவில் வரதட்சணைக்காக எரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 26 வயது பெண் நிக்கியின் மைத்துனா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசாா் திங்களன்று தெரிவித்தனா்.
ரோஹித் (28) என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், சிா்சா டோல் சௌராஹா அருகே காஸ்னா காவல்துறையினரால் ஒரு ரகசிய தகவல் மற்றும் உளவுத்துறை தெரிவித்த தகவலை அடுத்து கைது செய்யப்பட்டாா் என்று போலீசாா் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்தனா்.
பாரதிய நியாயா சன்ஹிதாவின் 103 (1) (கொலை) 115 (2) (தானாக முன்வந்து காயம் ஏற்படுத்துதல்) மற்றும் 61 (2) (ஆயுள் தண்டனை அல்லது பிற தண்டனைக்குரிய குற்றங்களைச் செய்ய முயற்சிப்பது) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி காஸ்னா காவல் நிலையத்தில் அவா் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. பெண் எரிக்கப்பட்டதில் இருந்து இப்பகுதி மக்கள் மிகவும் கோபமாக இருந்ததால் ரோஹித் தலைமறைவாகிவிட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
எஃப். ஐ. ஆரில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் நிக்கியின் கணவா் விபின், சகோதரா் ரோஹித், தாய் மற்றும் தந்தை ஆகியோா் அடங்குவா். அவா்களில் மூவா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். வியாழக்கிழமை இரவு கிரேட்டா் நொய்டாவின் சிா்சா கிராமத்தில் உள்ள தங்கள் வீட்டில் நிக்கி தனது கணவா் விபின் பாட்டி மற்றும் மாமியாரால் தாக்கப்பட்டு தீ வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதே குடும்பத்தில் திருமணம் செய்து கொண்ட நிக்கியின் மூத்த சகோதரி காஞ்சன் பதிவு செய்த தாக்குதலின் தொந்தரவு தரும் வீடியோக்கள் சமூக ஊடகங்களில் பரவலாக பரப்பப்பட்டன.
அதில் ஒரு வீடியோவில் நிக்கி தனது தலைமுடியால் இழுத்துச் செல்வதைக் காட்டியது, மற்றொன்று அவள் கீழே விழுவதற்கு முன்பு தீப்பிழம்புகளில் படிகளில் இறங்குவதைக் காட்டியது. விபின் பாட்டி சனிக்கிழமையன்று கைது செய்யப்பட்டாா், பின்னா் ஞாயிற்றுக்கிழமை போலீஸ் காவலில் இருந்து தப்பிக்க முயன்ாகக் கூறப்படும் போது காலில் சுடப்பட்டாா். அதே நாளில் அவரது தாயாா் தயா (55) கைது செய்யப்பட்டாா். ஆதாரங்களை மீட்டெடுக்க அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது விபின் ஒரு துணை ஆய்வாளரின் துப்பாக்கியைப் பறித்து அதிகாரிகள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா், இதனால் போலீசாா் பதிலடி கொடுக்கத் தொடங்கினா்.
2016 ஆம் ஆண்டில் தனது திருமணத்திலிருந்து நிக்கி பல ஆண்டுகளாக சித்திரவதை மற்றும் வரதட்சணை கோரிக்கைகளை எதிா்கொண்டதாக அவரது குடும்பத்தினா் குற்றம் சாட்டியதால் இந்த வழக்கு பரவலான கவனத்தை ஈா்த்துள்ளது. அவா்கள் ஏற்கெனவே ஒரு ஸ்காா்பியோ எஸ்யூவி, ஒரு மோட்டாா் சைக்கிள் மற்றும் தங்க நகைகளை அவரது நிக்கியின் கணவா் வீட்டுக்கு கொடுத்ததாகக் கூறினா், ஆனால் கோரிக்கைகள் பின்னா் ரூ. 36 லட்சம் ரொக்கமாகவும், ஒரு சொகுசு காரையும் கூடூதலாக கேட்டுள்ளனா்.
அதே குடும்பத்தில் திருமணமான அவரது மூத்த சகோதரி காஞ்சன், இந்த சம்பவத்தை நேரில் பாா்த்தவா், நிக்கி தனது இளம் மகனுக்கு முன்னால் தாக்கப்பட்டதாக செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா். நிக்கி மீது எரியக்கூடிய திரவத்தை ஊற்றி தீ வைத்ததாகவும் அவா் போலீசாரிடம் கூறினாா். தில்லியில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டபோது நிக்கி உயிரிழந்தாா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
தனது மகள்களான காஞ்சன் மற்றும் நிக்கி ஆகியோா் முறையே சகோதரா்களான ரோஹித் பாட்டி மற்றும் விபின் பாட்டி ஆகியோரை 2016 ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்து கொண்டதாக பாதிக்கப்பட்டவரின் தந்தை பிகாரி சிங் தெரிவித்திருந்தாா். ‘அப்போதிருந்து அவா்கள் இரு மகள்களையும் சித்திரவதை செய்து வரதட்சணை கோரி வருகின்றனா்‘ என்று அவா் குற்றம் சாட்டினாா்.