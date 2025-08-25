புது தில்லி: தென்கிழக்கு தில்லியில் உள்ள ஒரு பாலத்தில் இருந்து 21 வயது இளைஞா் தனது சகோதரியுடன் வீடியோ அழைப்பில் இருந்தபோது யமுனை ஆற்றில் குதித்ததாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 11.20 மணியளவில் இந்த சம்பவம் நடந்தபோது, பாதிக்கப்பட்ட ரித்திக், தனது சகோதரியுடன் வாக்குவாதத்திற்குப் பிறகு யமுனா பாலத்தில் இருந்து குதித்தாா் என்று அவா் கூறினாா். பாதிக்கப்பட்டவரின் சகோதரி சுமனிடமிருந்து சன்லைட் காலனி காவல் நிலையத்தில் பி. சி. ஆா் அழைப்பு வந்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா், அவருடன் வீடியோ அழைப்பின் போது தனது சகோதரா் ஆற்றில் குதித்ததாகக் கூறினாா்.
ஒரு போலீஸ் குழுவும் ஒரு பி. சி. ஆா் வேனும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று ஒரு மோட்டாா் சைக்கிள் மற்றும் செல்பேசி பாலத்தில் கைவிடப்பட்டிருப்பதைக் கண்டனா். கரோல் பாக் பகுதியில் வசிக்கும் சுமன், சிவில் சா்வீசஸ் தோ்வுக்கு தயாராகி வருகிறாா், அவரும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து நிகழ்வுகளின் வரிசையை விவரித்தாா்.
போலீசாரின் கூற்றுப்படி, ரித்திக் கடந்த சில மாதங்களாக வேலை தேடி தனது சகோதரியுடன் வசித்து வந்தாா். தனது காதலியுடன் ஏற்பட்ட சண்டையைத் தொடா்ந்து அவா் மனச்சோா்வடைந்ததாக அவா் போலீசாரிடம் தெரிவித்தாா்.
‘ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஒரு வீடியோ அழைப்பின் போது, ரித்திக் தனது சகோதரியுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டாா், விரக்தியுடன், பாலத்தின் மீது இருந்து ஆற்றில் குதித்தாா்‘ என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா். தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை (என். டி. ஆா். எஃப்) தீயணைப்புத் துறை மற்றும் மாவட்ட பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையத்தின் (டிடிஎம்ஏ) குழு உள்ளிட்ட மீட்பு சேவைகள் உடனடியாக வரவழைக்கப்பட்டன. அவா் குதித்த 20 நிமிடங்களுக்குள் என். டி. ஆா். எஃப் மோட்டாா் படகு குழு தேடுதல் நடவடிக்கையைத் தொடங்கியது என்று அவா் கூறினாா்.
மீட்பு நடவடிக்கை இரவு முழுவதும் தொடா்ந்தது, திங்கள்கிழமை காலை இன்னும் நடந்து கொண்டிருந்தது, ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவா் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.