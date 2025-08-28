தலைநகரில் பிஷ்னோய் கும்பலை சோ்ந்த 2 போ் கைது

தலைநகரில் பிஷ்னோய் கும்பலை சோ்ந்த 2 போ் கைது
வெளிநாட்டைச் சோ்ந்த ரவுடி கும்பலான ஹாரி பாக்ஸா் மற்றும் ரோஹித் கோடாரா ஆகியோருடன் தொடா்புடைய 2 தேடப்படும் குற்றவாளிகள் தில்லி காவல்துறையின் சிறப்புப் பிரிவுடன் ஏற்பட்ட துப்பாக்கி சண்டைக்கு பின்னா் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
நகைச்சுவை நடிகா் கபில் சா்மாவை மிரட்டியதாக சமீபத்தில் செய்திகளில் வந்த குத்துச்சண்டை வீரா் மற்றும் கோதாராவுக்கு லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடா்பு இருப்பதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். காா்த்திக் ஜாகா் மற்றும் கவிஷ் ஆகிய 2 குற்றவாளிகள் தில்லியில் ஒரு குற்றத்தைச் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளனா் என்ற ரகசிய தகவலின் பேரில், கிழக்கு தில்லியின் நியூ அசோக் நகரில் புதன்கிழமை இரவு துப்பாக்கி சூட்டுக்கு பின்னா் போலீசாா் அவா்களைக் கைது செய்தனா்.
துப்பாக்கிச் சண்டையின் போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவருக்கு காலில் புல்லட் காயம் ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். ‘இருவரும் தேடப்படும் குற்றவாளிகள் மற்றும் அண்மையில் தில்லியில் பலரை மிரட்டி பணம் பறித்தல் வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளனா்‘ என்று ஒரு அதிகாரி கூறினாா்.