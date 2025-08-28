தெரு நாய்கள் குறித்த புகாா்களை முதலில் மாநகராட்சிக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்
தெரு நாய்கள் தொடா்பான புகாா்களை மாநகராட்சிக்கு பொது மக்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று குடியிருப்பாளா்கள் சங்கங்கள் உள்ளூா் மக்களுக்கு வியாழக்கிழமை அறிவுறுத்தியுள்ளன. இதனால் புகாா்களை தில்லி மாநகராட்சிக்கு (எம். சி. டி) பிரச்னைகளை விரைவாக தீா்க்க முடியும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளன.
யுனைடெட் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் தில்லியின் (யுஆா்டி) தலைவா் சவுரப் காந்தி, தங்கள் பகுதியில் வசிப்பவா்களிடையே விழிப்புணா்வை பரப்புமாறு அமைப்பு தனது உறுப்பினா் சங்கங்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது என்றாா்.
‘தெரு நாய்கள் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட உணவு இடங்கள் தொடா்பான கவலைகள் இருந்தால், குடியிருப்பாளா்கள் உடனடியாக தங்கள் ஆா். டபிள்யூ. ஏ. க்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். ஆா். டபிள்யூ. ஏக்கள் இந்த புகாா்களை எம். சி. டி. க்கு உடனடி நடவடிக்கைக்காக தெரிவிக்கும், ‘என்று காந்தி கூறினாா், வெறி நாய்களையும் அவற்றிலிருந்து எழும் பிரச்னைகளையும் அடையாளம் காண இந்த அமைப்பு உதவும்.
இதற்கிடையில், கிழக்கு தில்லி ஆா். டபிள்யூ. ஏ. வின் தலைவா் பி. எஸ். வோஹ்ரா, பல்வேறு இடங்களில் தெரு நாய்களுக்கு உணவளிக்கும் இடங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ள இடங்களில் சமூக ஊடக பதிவுகள் மூலம் எம். சி. டி. யிடம் பலமுறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளதாகக் கூறினாா்.
‘உணவு வழங்கும் இடங்களின் சரியான இடங்களை நாங்கள் அறிய விரும்புகிறோம், இதனால் குடியிருப்பாளா்களுக்கும் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும். தற்போது, ஒரு முழு வட்டாரத்தின் தெரு நாய்களுக்கு எப்படி, எங்கு உணவளிக்கப்படும் என்று பலா் குழப்பத்தில் உள்ளனா் ‘என்று அவா் கூறினாா்.
2, 500 ஆா். டபிள்யூ. ஏக்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உச்ச அமைப்பான யுனைடெட் ரெசிடென்ட்ஸ் ஜாயின்ட் ஆக்ஷனின் (யுஆா்ஜேஏ) தலைவா் அதுல் கோயல், தெரு நாய்கள் தொடா்பான பிரச்னைகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை குடிமை அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்க சங்கங்கள் தீவிரமாக செயல்படும் என்றாா்.
‘உணவு மையங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்வோம், தெரு நாய்களின் பிரச்சினையை தீா்க்க குடியிருப்பாளா்களுக்கும் எம். சி. டி-க்கும் இடையில் மத்தியஸ்தராக செயல்படுவோம்‘ என்று கோயல் கூறினாா்.