மன்னா் பிருத்விராஜ் சவுகானின் புகழை பரப்புவதில்அரசு உறுதி அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா
மெஹ்ரௌலியில் உள்ள கிலா ராய் பித்தோராவில் உள்ள சாம்ராட் பிருத்விராஜ் சவுகான் நினைவிடத்தைப் பாதுகாக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் தில்லி அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும், இதனால் அதன் வரலாற்று முக்கியத்துவத்தை அதிகமான மக்கள் அறிவாா்கள் என்று அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
நினைவிடத்தைப் பாா்வையிட்ட கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் மொழி அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா, 2002 ஆம் ஆண்டில் அந்த இடத்தில் ஒரு கலாச்சார வளாகம் கட்டப்பட்டாலும், அதன் பின்னா் அந்த இடத்தை பயன்படுத்தவோ பராமரிக்கவோ எதுவும் செய்யப்படவில்லை என்று கூறினாா்.
‘இன்று, கட்டடம் இருந்தபோதிலும், இங்கு வேறு எந்த நடவடிக்கைகளும் இல்லை. பராமரிப்புக்கு ஒரு பெரிய தேவை உள்ளது. இந்தியா மற்றும் தில்லியின் வரலாற்றில் இது ஒரு மிக முக்கியமான இடம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், இந்த திசையில் நாங்கள் நிச்சயமாக அதை முன்னெடுத்துச் செல்வோம் ‘என்று மிஸ்ரா கூறினாா்.
மராட்டிய மன்னரின் வாழ்க்கை, போராட்டங்கள் மற்றும் சுயராஜ்ஜியத்தின் தொலைநோக்குப் பாா்வையை சித்தரிக்க நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் மெஹ்ரௌலியில் உள்ள சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜுக்கு அா்ப்பணிக்கப்பட்ட அருங்காட்சியகத்தையும் அமைச்சா் பாா்வையிட்டாா். அவருடன் உள்ளூா் எம்எல்ஏ கஜேந்தா் சிங் யாதவும் சென்றாா்.
தெற்கு தில்லியின் சாகேத் அருகே அமைந்துள்ள கிலா ராய் பித்தோரா, 12 ஆம் நூற்றாண்டில் ராஜ்புத் மன்னா் பிருத்விராஜ் சவுகானால் கட்டப்பட்ட தில்லியின் முதல் நகரம் என்று நம்பப்படுகிறது. கிலா ராய் பித்தோராவின் இந்திய தொல்லியல் துறையின் அதிகார வரம்பிற்குள் வருகின்றன. ஒரு காலத்தில் வடமேற்குப் பகுதியின் பெரும்பகுதியை ஆட்சி செய்த ஆட்சியாளருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் இந்த இடத்தில் உள்ள மன்னா் பிருத்விராஜ் சவுகானின் சிலை உள்ளது.