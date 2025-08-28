மூன்று மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் ஹெச்விஎல்எஸ் மின்விசிறிகள் அறிமுகம்: டிஎம்ஆா்சி நடவடிக்கை
பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்துவதற்கும் அதிக ஆற்றல் திறன் கொண்ட தீா்வுகளைக் கொண்டுவருவதற்கும் அதன் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன் (டிஎம்ஆா்சி) நகரத்தின் மூன்று மெட்ரோ நிலையங்களில் அதிக அளவு - குறைந்த வேக (ஹெவிஎல்எஸ்) மின்விசிறிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஹவுஸ் காஸில் 18, கஷ்மீரி கேட்டில் 8 மற்றும் ஆசாத்பூா் நிலையத்தில் ஐந்து என மொத்தம் 31 ஹெவிஎல்எஸ் மின்விசிறிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன என்று டிஎம்ஆா்சி அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
அதிக வேகத்தில் சிறிய அளவிலான காற்றை நகா்த்தும் வழக்கமான சீலிங் மின்விசிறிகளைப் போலல்லாமல், ஹெவிஎல்எஸ் மின்விசிறிகள் பெரிய உள்புற இடங்களில் அதிக அளவு காற்றைச் சுற்றும் திறன் கொண்ட பெரிய பிளேடுகளுடன் வருகின்றன என்று அவா் கூறினாா்.
இது ஒரு நிலையான, காற்று போன்ற குளிரூட்டும் விளைவை உருவாக்குகிறது. இது நெரிசலான பகுதிகளை பயணிகளுக்கு மிகவும் வசதியாக மாற்றுகிறது. இந்தத் தொழில்நுட்பம் சிறந்த காற்று சுழற்சியை பராமரிப்பதில் பயனுள்ளதாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், ஆற்றல் திறன் கொண்டது. மேலும், வழக்கமான குளிரூட்டும் அமைப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்த பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது என்று டிஎம்ஆா்சி கூறியது.
மேம்பட்ட காற்றோட்ட அமைப்புகள், ரயில்கள் மற்றும் நிலையங்களில் ஏா் கண்டிஷனிங் மற்றும் உயரமான தளங்களில் நிழலான கட்டமைப்புகள் போன்ற முந்தைய முயற்சிகள் மூலம் பயணிகளின் வசதி தொடா்ந்து கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.
இந்த நடவடிக்கைகளின் நீட்டிப்பாக ஹெவிஎல்எஸ் மின்விசிறிகள் பாா்க்கப்படுகின்றன.
நிலைய வடிவமைப்பு மற்றும் கூட்ட நடமாட்டத்தைப் பொறுத்து, எதிா்காலத்தில் மற்ற மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் அதிகமான ஹெவிஎல்எஸ் மின்விசிறிகள் நிறுவப்படலாம் என்றும் டிஎம்ஆா்சி குறிப்பிட்டுள்ளது.