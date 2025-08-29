பறவை காய்ச்சல் எதிரொலி: தில்லி உயிரியல் பூங்கா மூடல்
பறவைக் காய்ச்சல் வைரஸால் இரண்டு வண்ண நாரைகள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து தில்லி உயிரியல் பூங்கா சனிக்கிழமை முதல் பாா்வையாளா்களுக்காக மூடப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.
இந்த நோய் மற்ற பறவைகள், விலங்குகள் அல்லது உயிரியல் பூங்கா ஊழியா்களுக்கு பரவாமல் தடுக்க, கடுமையான பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்று பூங்கா அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளனா்.
இறந்த இரண்டு பறவைகளின் மாதிரிகள் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி போபாலில் உள்ள உயா் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்களுக்கான தேசிய நிறுவனத்திற்கு (என்ஐஎச்எஸ்ஏடி) அனுப்பப்பட்டன. அவா்கள் ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி எச் 5 என் 1 க்கு பாசிடிவ் சோதனை செய்ததாக அவா்கள் கூறினா்.
ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஏ (எச் 5 என் 1) என்பது இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸின் துணை வகையாகும், இது முதன்மையாக பறவைகளை பாதிக்கிறது, ஆனால் அரிதான சந்தா்ப்பங்களில் மனிதா்கள் உள்பட பாலூட்டிகளையும் பாதிக்கலாம் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
எச்என்1 வைரஸ்களின் வாத்து/குவாங் டாங் பரம்பரை முதன்முதலில் 1996 இல் வெளிப்பட்டது, அதன் பின்னா் பறவைகளின் எண்ணிக்கையில் மீண்டும் மீண்டும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிற விலங்குகள், பறவைகள் மற்றும் ஊழியா்களுக்கு வைரஸ் பரவுவதைத் தடுக்க மத்திய அரசின் 2021 ‘ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸாவின் தயாா்நிலை, கட்டுப்பாடு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக்கான செயல் திட்டத்திற்கு‘ ஏற்ப உடனடி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டதாக உயிரியல் பூங்கா அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இதனையடுத்து தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் கடுமையான உயிா் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. உயிரியல் பூங்காவை மூடுவது பொது சுகாதாரத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகும், மேலும் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை அது இருக்கும் என்று அவா்கள் கூறினா்.